Akbank sorunu ne zaman çözülecek? 7 Temmuz Akbank mobil ne zaman açılır?

Akbank ne zaman düzelecek? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Dünden beri kullanıcılar bankanın hiçbir sistemine ulaşamıyor. Bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve kredi kartı pos cihazlarının yanı sıra aynı zamanda bankanın kendi şubeler arasındaki sistemi de çalışmıyor. Peki, Akbank sorunu ne zaman çözülecek? 7 Temmuz Akbank mobil ne zaman düzelecek? İşte detaylar!
7 TEMMUZ AKBANK SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK? AKBANK BANKA KARTI KREDİ KARTLARI NEDEN ÇALIŞMIYOR?
Milyonlarca Akbank müşterisi dün sabah erken saatlerden itibaren bankanın hiçbir sistemine ulaşamıyor. Bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve kredi kartı pos cihazları çalışmaz iken, aynı zamanda bankanın kendi şubeler arasındaki sistemi de çalışmıyor. Bugün hala erişim problemi yaşandığı görülüyor. Ne zaman düzeleceği hakkında henüz açıklama yapılmadı.
DÜN AKBANK'TAN SİBER SALDIRI İDDİALARINA AÇIKLAMA GELMİŞTİ!
Yaşanan gelişme üzerine siber saldırı iddiaları ortaya atılırken bankadan konu hakkında bir açıklama geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
2017 YILINDA DA SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜ
Benzer bir durum 2017 yılında da yaşanmıştı. O tarihte bankanın sistemi çökmüş, mobil cihazlardan ve pos cihazlarından işlem yapmak isteyen müşteriler hatayla karşılaşmıştı.