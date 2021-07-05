Emekli ve memur zamlı maaş tablosu ve hesaplama: Emekli ve memur maaşına ne kadar, kaç TL zam yapılacak?

Memur ve emekliler sabahın ilk dakikalarından itibaren maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı. Tabii öncesinde de bazı tahminler ve ipuçları ortaya çıkıyor. Her ay Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan memurlar yılın altı ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı belli olacak. Peki, emekli ve memur zamlı maaş tablosu ve hesaplama nasıl yapılır? Emekli ve memur maaşına ne kadar, kaç TL zam yapılacak? İşte bilgiler...

ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla netlik kazanacak. Bilindiği üzere ilk 5 aylık veri belli olmuştu.

İşte tahminlere göre emekli ve memur maaşlarına yapılacak tahmini zam oranı;