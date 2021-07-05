SSK ve BağKur emekli ve memur temmuz zammı son dakika ne kadar olacak? Emekli ve memurların zamlı maaşları bugün açıklanıyor!

FARK KESİNLEŞTİ

Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti. Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 7.67 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 3+4.67 şeklinde uygulanacak. Buradaki yüzde 3 toplu sözleşme zammı 4.67 ise enflasyon farkı olarak ödenecek. Gerçekleşen 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 459 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en yüksek aylık 7 bin 184 liradan 7 bin 643 liraya çıkacak.