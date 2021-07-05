SSK ve BağKur emekli ve memur temmuz zammı son dakika ne kadar olacak? Emekli ve memurların zamlı maaşları bugün açıklanıyor!

5 Temmuz 2021 memur ve emekli maaşı zammı son dakika ne kadar oldu? TÜİK'in 2021 senesinin Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından emekli ve memurlara yatırılacak ücretlere zam geleceği haberi ile tüm gözler 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü açıklanacak orana çevrildi. Buna göre, ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda meydana gelen enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bilgisine göre; enflasyon Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisanda yüzde 1.68, mayısta ise 0.89 yükseldi. Peki, SSK ve BağKur emekli ve memur temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
5 TEMMUZ 2021: BUGÜN NE OLACAK?
13 milyon emeklinin maaşı artacak.
3,5 milyon memura yeni maaş gelecek.
Kıdem tazminatı tavanı yükselecek.
Milyonlarca emekli ikinci ikramiyesini alacak.
Yaşlılık aylığı artacak.
Evde bakım maaşı yenilenecek.
Engelli maaşı artırılacak.
FARK KESİNLEŞTİ
Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti. Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 7.67 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 3+4.67 şeklinde uygulanacak. Buradaki yüzde 3 toplu sözleşme zammı 4.67 ise enflasyon farkı olarak ödenecek. Gerçekleşen 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 459 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en yüksek aylık 7 bin 184 liradan 7 bin 643 liraya çıkacak.