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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 06:59
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    • 05.07.2021 07:37
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    SSK ve BağKur emekli ve memur temmuz zammı son dakika ne kadar olacak? Emekli ve memurların zamlı maaşları bugün açıklanıyor!

    Temmuz 2021 memur ve emekli maaşı zammı son dakika ne kadar oldu? TÜİK'in 2021 Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından emekli ve memurlara zam geleceği haberi ile tüm gözler bugüne çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE aylık yüzde 0,89 arttı, yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu. Haziranda enflasyon sıfır dahi olsa en düşük memur emekli maaşı 3.214 liraya çıkacak. 13 milyona yakın SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Peki, SSK ve BağKur emekli ve memur temmuz zammı ne kadar olacak? İşte, 2021 temmuz emekli ve memur zammı ile ilgi detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Emekli ve memur temmuz zammı ne kadar oldu 2021?

    5 Temmuz 2021 memur ve emekli maaşı zammı son dakika ne kadar oldu? TÜİK'in 2021 senesinin Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından emekli ve memurlara yatırılacak ücretlere zam geleceği haberi ile tüm gözler 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü açıklanacak orana çevrildi. Buna göre, ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda meydana gelen enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bilgisine göre; enflasyon Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisanda yüzde 1.68, mayısta ise 0.89 yükseldi. Peki, SSK ve BağKur emekli ve memur temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

    5 TEMMUZ 2021: BUGÜN NE OLACAK?

    13 milyon emeklinin maaşı artacak.

    3,5 milyon memura yeni maaş gelecek.

    Kıdem tazminatı tavanı yükselecek.

    Milyonlarca emekli ikinci ikramiyesini alacak.

    Yaşlılık aylığı artacak.

    Evde bakım maaşı yenilenecek.

    Engelli maaşı artırılacak.

    FARK KESİNLEŞTİ

    Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti. Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.

    Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 7.67 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 3+4.67 şeklinde uygulanacak. Buradaki yüzde 3 toplu sözleşme zammı 4.67 ise enflasyon farkı olarak ödenecek. Gerçekleşen 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 459 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en yüksek aylık 7 bin 184 liradan 7 bin 643 liraya çıkacak.

        KİM, NE ALACAK?

        EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL:

        En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

        MEMURA EN AZ 4.299 TL:

        Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.

        DOKTORA 3.034 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 34, uzman olmayanlarda 2 bin 320 liraya ulaşacak.

        YAŞLIYA 822 TL: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 822,24 liraya çıkacak.

        ENGELLİYE 656-984 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 656,36, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 984,55 liraya yükselecek.

        EVDE BAKIMA 1.785 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 785 liraya ulaşacak.

        65 YAŞ AYLIĞINDA DA ARTIŞ!

        Devlet, yaşlı, engelli ve muhtaç kişilerin hayatını kolaylaştırmak için sosyal yardımları artırarak sürdürüyor. Bunlardan biri 65 yaş aylığı (2022 aylığı da deniyor). Ocak itibarıyla memur maaş zammıyla birlikte bu aylık 711 liradan 763 liraya çıkmıştı.

        Mevcut 5 aylık rakam olan yüzde 6.39'luk artışla yeni maaş 812 liraya çıkarken, yüzde 7.68'lik olası zamla bu maaşın da 825 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor. Yaklaşık 800 bin kişi bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor.

        Bu kişilerin bakımını üstlenen yakınlarına ise her ay 1.657 lira veriliyor. Bakım maaşının da 1.785 lira seviyesine yükseleceği hesaplanıyor. Engelli aylıkları da artıştan etkilenecek. Yüzde 40-69 engeli olan vatandaşlara bağlanan maaşın 567 liradan 650 liraya, yüzde 70 üstü engeli olan vatandaşların maaşının da 851 liradan 975 liraya çıkacağı hesaplanıyor.

        BAYRAM İKRAMİYESİ DE VAR

        Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başladığı için bayram ikramiyesinin de bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ifade ediliyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı'nda 1.000 liralık ikramiye 1.100 liraya çıkarılmıştı.

        Böylece SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak. Memur emeklisi maaşını 1-5 Temmuz'da çektiği için zam farkının ay içinde ödenmesi bekleniyor. Ancak bayram dolayısıyla bu farkın da öne çekilme ihtimali var.

        ERKEN ÖDEME

        Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'da. Her bayram öncesi emeklilere maaşlar erken yatırılıyor. Temmuzda da bu yönde uygulama olacağı beklentisi hakim. Çünkü bazı emeklilerin maaş ödemesi bayrama denk geliyor.

        SSK ve Bağkur emeklileri maaşı her ayın 17'sinden itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre çekiyor. Ödemeler ayın 28'ine kadar sürüyor. Dolayısıyla ödemesi bu tarihlere denk gelen emeklilere maaşları erken yatırılabilecek.

            NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAĞIM?

            Ne kadar emekli maaşı alacağım sorusunun cevabı için SGK'nın internet sitesindeki hesaplama robotunu kullanmak gerekiyor. Ancak toplam hizmet günü 3600 günden az ise aylık hesaplaması yapılamıyor.

            Ne kadar emekli maaşı alınacağının öğrenebilmesi için T.c. kimlik no, SSK sicil no, baba adı, doğum tarihi ve nüfusa kayıtlı olunan il bilgilerinin sisteme girilmesi gerekiyor. Bu bilgiler girildikten sonra sistem emekli olduğunuzda size bağlanacak olan yaşlılık aylığını hesaplıyor.

            EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

            Emekli maaşının net olarak hesaplanması mümkündür. Ancak hesaplama araçlarında gerekli tüm parametrelerin olması ve bunların doğru hesaplanması gerekir. Sitemizde EMHESİS adı verilen ve emekli maaşının net olarak hesaplanabildiği bir araç bulunmaktadır. Bu aracı kullanarak emekli olduğunuz alacağınız maaşı net olarak hesaplayabilirsiniz. Çünkü yukarıda sayılan büyüme oranı vergi iadesi artışı ve diğer tüm parametreler, hesaplama aracında yer alır. Bu sayede net olarak emekli olduğunuzda alacağınız miktarı, buradaki hesaplama aracında öğrenebilirsiniz.

            Emekli maaşı ne zaman hesaplanabilir;

            Emekli maaşı hesaplama yapabilmek için en az 3600 günlük sigorta priminizin yatmış olması gerekir. Bunun dışında emekli olmak için dilekçeniz de verilmiş olmalıdır. Maaş hesaplamanın yapılması için adınıza yatırılan sigorta primlerinin sistemden alınması ve güncel tutarların kullanılması gerekir.
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