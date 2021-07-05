Temmuz aynın gelmesiyle birlikte toplu sözleşme için meraklı bekleyiş başladı ve gözler toplu sözleşmeye çevrildi. Yeni ayla birlikte zamma dair uçları da ortaya çıkıyor. Son olarak Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na zam talebi sunuldu. Konfederasyonların zam talebi de netlik kazanırken 700 bin işçi maaşlarına yapılacak zam oranını bekliyor. Peki, toplu sözleşme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4.800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.