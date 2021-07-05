TOKİ'den 1 milyonuncu anahtar geliyor (Ekonomi haberleri)

20 BİN 816 KİŞİYE İŞ KAPISI AÇILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mayıs ayında 805 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 17 milyar 301 milyon 846 bin 917 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 816 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 112 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi yapılırken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 4 milyar 775 milyon lira, gerçekleşen istihdam da 5 bin 921 oldu.