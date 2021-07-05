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    TOKİ'den 1 milyonuncu anahtar geliyor (Ekonomi haberleri)

    Sosyal devlet anlayışıyla 2003'ten bugüne evi olmayan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vadelerle ev sahibi yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 1 milyonuncu konutunu sahibiyle buluşturmaya hazırlanıyor. 2003'ten bugüne kadar 1 milyon konut inşa eden başkanlık, 5 milyonu aşkın vatandaşa ev sağladı.

    TOKİ'den 1 milyonuncu anahtar geliyor

    Sosyal devlet anlayışıyla 2003'ten bugüne evi olmayan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vadelerle ev sahibi yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 1 milyonuncu konutunu sahibiyle buluşturmaya hazırlanıyor. 2003'ten bugüne kadar 1 milyon konut inşa eden başkanlık, 5 milyonu aşkın vatandaşa ev sağladı.

    TOKİ, 1 milyonuncu anahtarı, 7 Temmuz'da Ankara Sincan'da düzenleyeceği törenle teslim edecek. 1 milyonuncu konut anahtarının, törene katılımı planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi öngörülüyor. TOKİ, bugüne kadar 27 bin 55 derslikli bin 276 okul, 79 bin yatak kapasiteli 201 yurt, 21 üniversite binası, 40 bin yatak kapasiteli 268 hastane, 97 sağlık ocağı, 480 bin seyirci kapasiteli 19 stadyum, 993 spor salonu, 840 cami, 285 kamu hizmet binasının da aralarında olduğu 24 bin 503 sosyal donatı inşa etti.

    BOREL ABD VE AVRUPA'YA AÇILDI
    Dünyanın     en zengin bor rezervlerine sahip Türkiye, bu değeri ekonomiye kazandırırken; katma değerli ürünlere yurt dışından yoğun talep geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOREL el dezenfektanının ABD, Lüksemburg ve Finlandiya'ya ihraç edildiğini belirterek, Bor Karbür Üretim Tesisi'nin bu yılın sonunda tamamlanarak 2022 yılı ilk çeyreğinde üretime geçmesinin planladığını açıkladı. Borel'e Ortadoğu ülkelerinden de yoğun talep geldi. Bu talepler doğrultusunda Borel'in ihracatıyla ilgili çalışmalar yoğunlaştı. Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda da hedef ihracat pazarları olarak belirlendi.

        FİLM ZAMANI!
        Başrolünde         NBA yıldızı LeBron James'in yer aldığı Space Jam'in ikinci filmi vizyona girmek için gün sayarken; bu animasyon filmi için tasarlanan saat görücüye çıktı. İsviçreli Kross Studio'nun Warner Bross işbirliğiyle bu filmden ilham alarak tasarladığı Space Jam Tourbillon, 45 mm titanyum kasaya sahip. 281 parçadan oluşan saat, Looney Tunes kadrosunu içeriyor ve tasarımıyla basketbol topuna gönderme yapıyor. Sadece 10 adet üretilen saatin fiyatı ise 100 bin dolar...

        20 BİN 816 KİŞİYE İŞ KAPISI AÇILDI
        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mayıs ayında 805 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 17 milyar 301 milyon 846 bin 917 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 816 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 112 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi yapılırken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 4 milyar 775 milyon lira, gerçekleşen istihdam da 5 bin 921 oldu.

        HAZİRAN'DA 80 BİN OTOMOBİL SATILDI
        Haziran'da         otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.5 büyüyerek 79 bin 819 adet oldu. En çok satış yapan ilk 3 marka Fiat, Renault ve Volkswagen oldu. Otomobilde geçen ay 41 markadan Smart hariç tümü satış yaptı. 1 Bentley, 2 Ferrari, 2 Lamborghini, 3 Aston Martin, 8 Jaguar ve 11 Maserati satışı gerçekleştirildi.

            KISA ÇALIŞANIN PARASI HESAPTA
            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,             kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını belirten Bilgin, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını söyledi.
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            Haberler Ekonomi TOKİ'den 1 milyonuncu anahtar geliyor (Ekonomi haberleri)