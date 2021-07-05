TOKİ'den 1 milyonuncu anahtar geliyor (Ekonomi haberleri)

Sosyal devlet anlayışıyla 2003'ten bugüne evi olmayan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vadelerle ev sahibi yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 1 milyonuncu konutunu sahibiyle buluşturmaya hazırlanıyor. 2003'ten bugüne kadar 1 milyon konut inşa eden başkanlık, 5 milyonu aşkın vatandaşa ev sağladı.
TOKİ, 1 milyonuncu anahtarı, 7 Temmuz'da Ankara Sincan'da düzenleyeceği törenle teslim edecek. 1 milyonuncu konut anahtarının, törene katılımı planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi öngörülüyor. TOKİ, bugüne kadar 27 bin 55 derslikli bin 276 okul, 79 bin yatak kapasiteli 201 yurt, 21 üniversite binası, 40 bin yatak kapasiteli 268 hastane, 97 sağlık ocağı, 480 bin seyirci kapasiteli 19 stadyum, 993 spor salonu, 840 cami, 285 kamu hizmet binasının da aralarında olduğu 24 bin 503 sosyal donatı inşa etti.
BOREL ABD VE AVRUPA'YA AÇILDI
Dünyanın en zengin bor rezervlerine sahip Türkiye, bu değeri ekonomiye kazandırırken; katma değerli ürünlere yurt dışından yoğun talep geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOREL el dezenfektanının ABD, Lüksemburg ve Finlandiya'ya ihraç edildiğini belirterek, Bor Karbür Üretim Tesisi'nin bu yılın sonunda tamamlanarak 2022 yılı ilk çeyreğinde üretime geçmesinin planladığını açıkladı. Borel'e Ortadoğu ülkelerinden de yoğun talep geldi. Bu talepler doğrultusunda Borel'in ihracatıyla ilgili çalışmalar yoğunlaştı. Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda da hedef ihracat pazarları olarak belirlendi.