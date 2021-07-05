Temmuz ayı kira artış oranı 2021 açıklandı mı? Enflasyon rakamları ile birlikte Temmuz ayında kira zammı ne kadar oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi gündeminden düşmeyen konulardan biri olan ve her ay heyecanla, merakla beklenen kira artış oranı ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon rakamları milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Haziran ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %16,59, aylık %0,89 artan veriler Temmuz ayında nasıl oldu?
2021 TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLMUŞTU?
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %16,59, aylık %0,89 arttı
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.
Yıllık TÜFE'ye göre 6 ana grup daha düşük, 6 ana grup daha yüksek değişim gösterdi
Yıllık en düşük artış %2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,75 ile giyim ve ayakkabı, %8,07 ile haberleşme ve %10,05 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,39 ile ulaştırma, %21,79 ile ev eşyası ve %19,30 ile sağlık oldu.