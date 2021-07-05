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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 09:15
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    • 05.07.2021 09:15
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    Temmuz ayı kira artış oranı 2021 açıklandı mı? Enflasyon rakamları ile birlikte Temmuz ayında kira zammı ne kadar oldu?

    Bugün Temmuz ayı kira artış oranı 2021 açıklandı mı? Vatandaş tarafından sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı bu haberi merakla bekliyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon rakamlarınına göre kira zammının ne kadar olacağı netleşmiş oldu. Enflasyon oranına göre sözleşmelerini yenileyen kiracılar evlerinde oturmaya devam edecebilecek. Peki enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte Temmuz ayında kira zammı ne kadar oldu? Haziran ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %16,59, aylık %0,89 artmıştı. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Temmuz ayı kira artış oranı 2021 açıklandı mı?

    Temmuz ayı kira artış oranı 2021 açıklandı mı? Enflasyon rakamları ile birlikte Temmuz ayında kira zammı ne kadar oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi gündeminden düşmeyen konulardan biri olan ve her ay heyecanla, merakla beklenen kira artış oranı ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon rakamları milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Haziran ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %16,59, aylık %0,89 artan veriler Temmuz ayında nasıl oldu?

    2021 TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

    Henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.

    HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLMUŞTU?

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %16,59, aylık %0,89 arttı

    TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.

    Yıllık TÜFE'ye göre 6 ana grup daha düşük, 6 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

    Yıllık en düşük artış %2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,75 ile giyim ve ayakkabı, %8,07 ile haberleşme ve %10,05 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,39 ile ulaştırma, %21,79 ile ev eşyası ve %19,30 ile sağlık oldu.

        MAYIS AYI KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Konut Kirası: 1.000 TL

        Kira Artış Oranı: %13,70

        Mayıs ayı Kira Zammı Tutarı: 1. 137, 00 TL

        KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

        Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.
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        Haberler Ekonomi Temmuz ayı kira artış oranı 2021 açıklandı mı? Enflasyon rakamları ile birlikte Temmuz ayında kira zammı ne kadar oldu?