Emekli ve memurlar zam oranını bekliyor. Milyonlarca vatandaş aldığı maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Milyonlarca kişinin alacağı zamlı maaşlar bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla netlik kazanacak. Aynı zamanda maaşların bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı akıllarda yer ediniyor. Peki, emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler...
SSK BAĞ-KUR EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekli ve memur maaşlarının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyor. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanacak ve tutar belli olacak.
İşte tahminlere göre emekli ve memur maaşlarına yapılacak tahmini zam oranı;
KİM, NE KADAR ALACAK?
Mevcut % 6.39 zamlı % 7.67 zamlı
1.500 1.595,85 1.615,05
1.600 1.702,24 1.722,72
1.800 1.915,02 1.938,06
2.000 2.127,80 2.153,40
2.200 2.340,58 2.368,74
2.400 2.553,36 2.584,08
2.600 2.766,14 2.799,42
2.800 2.978,92 3.014,76
3.000 3.191,70 3.230,01
3.200 3.404,48 3.445,44
3.400 3.617,26 3.660,78
3.600 3.830,04 3.876,12
3.800 4.042,82 4.091,46
4.000 4.255,60 4.306,80
4.200 4.468,38 4.522,14
4.400 4.681,16 4.737,48
4.600 4.893,94 4.952,82