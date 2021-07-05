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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 09:14
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    • 05.07.2021 09:14
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    Taşeron kamu işçisine 3. taksit tediye ödemesi! 2021 Temmuz ayı ilave tediye ne zaman yatacak?

    Taşeron kamu işçisine 3. taksit tediye ödemesi için tarih açıklaması merakla bekleniyor. 2021 Temmuz ayı ilave tedaviye ne zaman yatacak? Taşeron işçiler ve kamu işçileri tediye ödemelerinden faydalanıyor. İlki 29 Ocak’ta; ikincisi 11 Mayıs’ta yatırılan ikramiyelerin üçüncüsünün Temmuz ayında yatırılması bekleniyor. Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak. Peki; taşeron kamu işçisine 3. taksit tediye ödemesi ne zaman? 2021 Temmuz ayı ilave tediye ne zaman yatacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Taşeron kamu işçisine 3. taksit tediye ödemesi! 2021 Temmuz ayı ilave tediye ne zaman yatacak?

    2021 Temmuz ayı ilave tediye ne zaman yatacak? Taşeron kamu işçisine 3. taksit tediye ödemesi için gözler açıklanacak karara çevrildi. Asgari ücretle çalışan işçiler, 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Tediyeler ile taşeron ve kamu işçisi çalışanlar rahat bir nefes alacak. 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Peki; Temmuz ayı ilave tediye ne zaman yatacak? 2021 ilave tediye 3. taksit ödemesi için son bilgiler!

    2021 TEMMUZ AYI İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?

    3. ilave tediye ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta yatırıldı. Yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödendi. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

    İşte tediye ödeme miktarları;

    Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak. 3'üncü ödeme tarihi belli olduğunda takvim.com.tr'de yer alacak.

    Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayan pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

        2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

        İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.

        İLAVE TEDİYE NEDİR?

        6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

        Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

        TEDİYE ÖDEMESİ ALACAK KİŞİLER KİMLERDİR?

        52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

        * Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

        * Kamu iktisadi teşekkülleri,

        * Genel ve katma bütçeli kurumlar,

        * Özel bütçeli idareler,

        * Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
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        Haberler Ekonomi Taşeron kamu işçisine 3. taksit tediye ödemesi! 2021 Temmuz ayı ilave tediye ne zaman yatacak?