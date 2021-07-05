Taşeron kamu işçisine 3. taksit tediye ödemesi! 2021 Temmuz ayı ilave tediye ne zaman yatacak?

2021 Temmuz ayı ilave tediye ne zaman yatacak? Taşeron kamu işçisine 3. taksit tediye ödemesi için gözler açıklanacak karara çevrildi. Asgari ücretle çalışan işçiler, 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Tediyeler ile taşeron ve kamu işçisi çalışanlar rahat bir nefes alacak. 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Peki; Temmuz ayı ilave tediye ne zaman yatacak? 2021 ilave tediye 3. taksit ödemesi için son bilgiler!
2021 TEMMUZ AYI İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?
3. ilave tediye ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta yatırıldı. Yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödendi. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.
İşte tediye ödeme miktarları;
Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak. 3'üncü ödeme tarihi belli olduğunda takvim.com.tr'de yer alacak.
Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayan pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.