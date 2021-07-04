Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte 2021 Temmuz SSK Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı

Emekli maaşı hesaplama işlemi son saatlerin en çok araştırılanları arasında yer aldı. 12.7 milyon emekli bir süredir 5 Temmuz'da açıklanacak olan zam tutarına odaklanmıştı. Her ay Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan emekliler yılın altı ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını öğreniyor. Tabii bunun öncesinde de bazı tahminler ve ipuçları ortaya çıkıyor. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı belli olacak. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar oldu? Kim, hangi emekli kaç TL maaş alacak? İşte detaylar

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla netlik kazanacak. Bilindiği üzere ilk 5 aylık veri belli olmuştu.

İşte son gelişmeler ve yapılan açıklamalar;