Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.07.2021 09:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2021 09:46
    ABONE OL

    Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte 2021 Temmuz SSK Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı

    En düşük ve en yüksek emekli maaşının ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken araştırmalar hız kazandı. Emeklilerin bir süredir merakla beklediği zamlı maaşlar bugün belli oluyor. 13 milyona yakın emekli maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılıyor ve 6 aylık enflasyon rakamları tutarın belirlenmesinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı netlik kazanacak. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar oldu? Kim, hangi emekli kaç TL maaş alacak? İşte detaylar...

    En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar oldu?

    Emekli maaşı hesaplama işlemi son saatlerin en çok araştırılanları arasında yer aldı. 12.7 milyon emekli bir süredir 5 Temmuz'da açıklanacak olan zam tutarına odaklanmıştı. Her ay Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan emekliler yılın altı ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını öğreniyor. Tabii bunun öncesinde de bazı tahminler ve ipuçları ortaya çıkıyor. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı belli olacak. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar oldu? Kim, hangi emekli kaç TL maaş alacak? İşte detaylar

    EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla netlik kazanacak. Bilindiği üzere ilk 5 aylık veri belli olmuştu.

    İşte son gelişmeler ve yapılan açıklamalar;

    TAHMİN 7.66

    Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. İlk 6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 3'lük artışa ilaveten ne kadar fark alacağını gösterecek.

    Yüzde 3'ü aşan kısım kadar fark memur emeklilerinin zam oranına eklenecek. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 7.66 olacak.

        ERKEN MAAŞ

        Memur emeklileri maaşlarını ayın başında zamsız alacak. Zam farkı ay içinde ödenecek. Maaş zamanı Kurban Bayramı'na denk geldiği için, erken ödeme de gündemde.

        SSK'lar 17-26, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz'da zamlı maaşlarını cebine koyacak.

        1.100 TL İKRAMİYE

        Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa bin 100 liralık ikramiye, 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Tam tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

            TOPLU SÖZLEŞME

            Ağustos da memur emeklileri için toplu sözleşme ayı olacak. 2022 ve 2023 yıllarının maaş zamlarının belirleneceği toplu sözleşmede, ayrıca emeklilerin gelirini artıracak pek çok talep de masaya yatırılacak.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları son dakika açıklandı mı 2021?
            Haberler Ekonomi Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte 2021 Temmuz SSK Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı