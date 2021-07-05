SSK Bağ-Kur emeklisi zam oranı: 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 TL emekli maaşı alanlar zam tutarına odaklandı. Milyonlarca vatandaş aldığı maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Milyonlarca kişinin alacağı zamlı maaşlar bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan olan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı. Aynı zamanda maaşların bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı akıllarda yer ediniyordu. Peki, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? İşte SSK Bağ-Kur emeklisi zam oranı
2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 TL EMEKLİ MAAŞI ALANA NE KADAR ZAM GELDİ?
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanan olan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı.
Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi.
İşte sizin için hesapladığımız tablolar;
EMEKLİYE ZAM MEMURA FARK
Haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yılın ikinci yarısında alacakları Temmuz zammı da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.45 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 3 +5.45 oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 5.45 enflasyon farkı ödenecek.
En düşük memur maaşı 4330 TL olurken en düşük memur emeklisi maaşı 3.276 TL'ye yükseldi
En düşük esnaf Bağkur maaşı 2.350 TL oldu
En düşük SSK 2000 öncesi emekli maaşı 2.625 liraya çıktı…
FARUK ERDEM
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği zam günü gelip çattı. Bugün saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayının enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu rakamla birlikte bu yılın ilk 6 ayının oranı da ortaya çıkmış olacak. Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardım alanları ilgilendiriyor. Çünkü yılın ikinci zammı bu enflasyon rakamlarına göre yapılıyor. 2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.