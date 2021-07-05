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    • Ekonomi
    • 06.07.2021 08:20
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    • 06.07.2021 08:20
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    SSK Bağ-Kur emeklisi zam oranı: 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

    Milyonlarca emekli ve memur zam oranını açıklanacağı saate odaklanmıştı. Vatandaşlar aldığı maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Milyonlarca kişinin alacağı zamlı maaşlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarıyla belli oldu. Aynı zamanda maaşların bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı akıllarda yer ediniyor. Peki, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? SSK Bağ-Kur emeklisi zam oranı ne kadar oldu? İşte SSK Bağ-Kur emeklisi maaş zammında son gelişmeler...

    Emekli maaşlarına ne kadar zam geldi?

    2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 TL emekli maaşı alanlar zam tutarına odaklandı. Milyonlarca vatandaş aldığı maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Milyonlarca kişinin alacağı zamlı maaşlar bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan olan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı. Aynı zamanda maaşların bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı akıllarda yer ediniyordu. Peki, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? İşte SSK Bağ-Kur emeklisi zam oranı

    2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 TL EMEKLİ MAAŞI ALANA NE KADAR ZAM GELDİ?

    Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanan olan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı.

    Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi.

    İşte sizin için hesapladığımız tablolar;

    EMEKLİYE ZAM MEMURA FARK

    Haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yılın ikinci yarısında alacakları Temmuz zammı da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.45 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 3 +5.45 oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 5.45 enflasyon farkı ödenecek.

    En düşük memur maaşı 4330 TL olurken en düşük memur emeklisi maaşı 3.276 TL'ye yükseldi

    En düşük esnaf Bağkur maaşı 2.350 TL oldu

    En düşük SSK 2000 öncesi emekli maaşı 2.625 liraya çıktı…

    FARUK ERDEM

    Milyonlarca emekli ve memurun beklediği zam günü gelip çattı. Bugün saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayının enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu rakamla birlikte bu yılın ilk 6 ayının oranı da ortaya çıkmış olacak. Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardım alanları ilgilendiriyor. Çünkü yılın ikinci zammı bu enflasyon rakamlarına göre yapılıyor. 2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

        Milyonlarca emekli ve memurun beklediği rakam açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayının enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 6 aylık endeks değişimi yüzde 8.45 oldu. Bu rakamla birlikte bu yılın ilk 6 ayının oranı da ortaya çıkmış oldu. Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardım alanları ilgilendiriyor. Çünkü yılın ikinci zammı bu enflasyon rakamlarına göre yapılıyor. 2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek.

        6 aylık enflasyon oranına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.45 oldu. Mmemurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkı da bu oranla birlikte belirlendi. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranları yüzde 3+ 5.45 olarak gerçekleşti. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

        YENİ MEMUR MAAŞLARI
        Unvan Derece Net görev aylığı
        Ocak 2021 Temmuz 2021
        Genel müdür ¼ 14.917 16.177,48
        Şube müdürü (üniversite mez.) 7.862 8.526,34
        Memur (üniversite mez.) 9/1 4.866 5.277,17
        Öğretmen 1/4 6.074 6.587,25
        Kaymakam 1. Sınıf 1/4 13.671 14.826,20
        Başkomiser 3/1 7.858 8.522,00
        Polis memuru 8/1 6.883 7.464,61
        Uzm. doktor 1/4 9.337 10.125,97
        Hemşire (üniversite mez.) 5/1 5.893 6.390,96
        Mühendis 1/4 8.025 8.703,11
        Teknisyen (lise mezunu) 11/1 5.063 5.490,82
        Profesör 1/4 12.881 13.969,44
        Araştırma görevlisi 7/1 7.621 8.264,97
        Vaiz 1/4 6.311 6.844,27
        Avukat 1/4 7.663 8.310,52
        Not: Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuk için aile yardım ödeneği dahil edilmiştir.

            KİM, NE ALACAK?

            - EMEKLİYE EN AZ 1.867 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta 2.350, çiftçide 1.867 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.624 memur emeklisinde 3.275 liraya çıktı.

            - MEMURA EN AZ 4330 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4330 liraya çıkacak. Eş yardımı 409 TL 0-6 yaş çocuk yardımı 90, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 46 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 589 lira alacak.

            - YAŞLIYA … TL: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 828 liraya çıktı.

            - ENGELLİYE 662-992 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi.

            - EVDE BAKIMA 1.798 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.

            AİLE YARDIMI ARTACAK

            Memur aile yardımı Mevcut Yeni
            - Eş 376,83 408,67
            - Çocuk (0-6 yaş) 82,89 89,90
            - Çocuk (6 yaş üstü) 41,45 44,95
            2 çocuklu, eşi çalışmayan 542,63 lira alıyor.

            HANGİ MESLEK KAÇ LİRA MAAŞ ALACAK?

            Memura fark geldi

            Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur maaşları da değişti. Buna göre memurlar yüzde 3 toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 5.45 oranında enflasyon farkı da alacaklar. Böylece en düşük memur maaşı aile yardımı hariç 4.330 TL'ye çıkmış olacak.

            Enflasyon rakamları açıklandı milyonlarca memur ve emekli ile birlikte sosyal yardım alanların maaşları değişti. Memurlarda zam yüzde 3+5.45 şeklinde uygulanacak. Böylece memurlar yüzde 3 toplu sözleşme zammına ilaveten 5.45 oranında enflasyon farkı almıaş olacak. toplam zam oranı da yüzde 8.45 olacak. En düşük memur maaşı aile yardımı hariç 4.330 TL'ye yükselirken en düşük emekli memur maaşı da 3.276 lira olacak.
            Memurların aldığı aile yardımları da artacak. Buna göre eş yardımı 409 TL 0-6 yaş çocuk yardımı 90, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 46 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 589 lira alacak.
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            Kimdir bu FETÖ'cü İnandı?
            Haberler Ekonomi SSK Bağ-Kur emeklisi zam oranı: 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?