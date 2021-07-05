SSK Bağ-Kur emeklisi zam oranı: 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 TL emekli maaşı alanlar zam tutarına odaklandı. Milyonlarca vatandaş aldığı maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Milyonlarca kişinin alacağı zamlı maaşlar bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan olan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı. Aynı zamanda maaşların bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı akıllarda yer ediniyordu. Peki, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? İşte SSK Bağ-Kur emeklisi zam oranı

2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 TL EMEKLİ MAAŞI ALANA NE KADAR ZAM GELDİ?

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanan olan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı.

Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi.

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