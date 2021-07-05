Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.07.2021 08:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2021 08:22
    ABONE OL

    SGK-SSK-Bağkur ve memur zamlı maaş tablosu! 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

    Milyonlarca emekli ve memur zam oranını açıklanacağı saate odaklanmıştı. Milyonlarca vatandaş aldığı maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başlamıştı. Milyonlarca kişinin alacağı zamlı maaşlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı. Aynı zamanda maaşların bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı akıllarda yer ediniyor. Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi. Peki, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 TL alanların zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? İşte SSK Bağ-Kur emeklisi maaş zammında son gelişmeler...

    Hangi emekli ne kadar zam alacak?

    Sabahın ilk saatleriyle emekli ve memurlar enflasyon verilerini heyecanla bekliyor. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılıyor ve 6 aylık enflasyon rakamları tutarın belirlenmesinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları bugün belli olacak. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı netleşecek. Peki, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 TL alanların zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? SSK Bağ-Kur emeklisi maaş zammı kaç TL olacak? İşte maaşlarda son durum

    1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 TL ALANLARIN ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanan olan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı.

    Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi.

    İşte sizin için hesapladığımız tablolar;

    EMEKLİYE ZAM MEMURA FARK

    Haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yılın ikinci yarısında alacakları Temmuz zammı da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.45 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 3 +5.45 oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 5.45 enflasyon farkı ödenecek.

    En düşük memur maaşı 4330 TL olurken en düşük memur emeklisi maaşı 3.276 TL'ye yükseldi

    En düşük esnaf Bağkur maaşı 2.350 TL oldu

    En düşük SSK 2000 öncesi emekli maaşı 2.625 liraya çıktı…

    FARUK ERDEM

    Milyonlarca emekli ve memurun beklediği rakam açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayının enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 6 aylık endeks değişimi yüzde 8.45 oldu. Bu rakamla birlikte bu yılın ilk 6 ayının oranı da ortaya çıkmış oldu. Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardım alanları ilgilendiriyor. Çünkü yılın ikinci zammı bu enflasyon rakamlarına göre yapılıyor. 2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.45 oldu. Mmemurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkı da bu oranla birlikte belirlendi. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranları yüzde 3+ 5.45 olarak gerçekleşti. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

        KİM, NE ALACAK?

        - EMEKLİYE EN AZ 1.867 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta 2.350, çiftçide 1.867 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.624 memur emeklisinde 3.275 liraya çıktı.

        - MEMURA EN AZ 4330 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4330 liraya çıkacak. Eş yardımı 409 TL 0-6 yaş çocuk yardımı 90, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 46 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 589 lira alacak.

        - YAŞLIYA … TL: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 828 liraya çıktı.

        - ENGELLİYE 662-992 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi.

        - EVDE BAKIMA 1.798 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.

        EMEKLİLER

        TABAN AYLIKLAR
        EMEKLİ Mevcut Zamlı (8.45)
        Emekli Sandığı 3.020,66 3.275,90
        SSK (2000 öncesi) 2.419,77 2.624,24
        Bağ-Kur esnaf 2.167 2.350,11
        Bağ-Kur tarım 1.722 1.867,51
        Memur (En düşük) 3.993 4.330

        SOSYAL ÖDEMELER

        AYLIK Mevcut % 8.45

        65 yaş aylığı 763,67 828,20
        Evde bakım desteği 1.657,86 1.797.94

            Kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 8.261,63

            Engelli aylığı

            - % 40-69 arası 609,61 661,12

            - % 70 ve üstü 914,42 991,68

            Engelli maaşı ( 40-69) 567,96 662

            Engelli maaşı ( 70 üstü) 851,94
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İstanbul ve 9 il için kuvvetli yağış uyarısı!
            Haberler Ekonomi SGK-SSK-Bağkur ve memur zamlı maaş tablosu! 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?