SGK-SSK-Bağkur ve memur zamlı maaş tablosu! 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

Sabahın ilk saatleriyle emekli ve memurlar enflasyon verilerini heyecanla bekliyor. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılıyor ve 6 aylık enflasyon rakamları tutarın belirlenmesinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları bugün belli olacak. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı netleşecek. Peki, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 TL alanların zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? SSK Bağ-Kur emeklisi maaş zammı kaç TL olacak? İşte maaşlarda son durum

1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 TL ALANLARIN ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanan olan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı.

Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi.

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