SGK-SSK-Bağkur ve memur zamlı maaş tablosu! 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

Sabahın ilk saatleriyle emekli ve memurlar enflasyon verilerini heyecanla bekliyor. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılıyor ve 6 aylık enflasyon rakamları tutarın belirlenmesinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları bugün belli olacak. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı netleşecek. Peki, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 TL alanların zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? SSK Bağ-Kur emeklisi maaş zammı kaç TL olacak? İşte maaşlarda son durum
1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 TL ALANLARIN ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanan olan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı.
Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi.
İşte sizin için hesapladığımız tablolar;
EMEKLİYE ZAM MEMURA FARK
Haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yılın ikinci yarısında alacakları Temmuz zammı da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.45 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 3 +5.45 oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 5.45 enflasyon farkı ödenecek.
En düşük memur maaşı 4330 TL olurken en düşük memur emeklisi maaşı 3.276 TL'ye yükseldi
En düşük esnaf Bağkur maaşı 2.350 TL oldu
En düşük SSK 2000 öncesi emekli maaşı 2.625 liraya çıktı…
FARUK ERDEM
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği rakam açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayının enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 6 aylık endeks değişimi yüzde 8.45 oldu. Bu rakamla birlikte bu yılın ilk 6 ayının oranı da ortaya çıkmış oldu. Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardım alanları ilgilendiriyor. Çünkü yılın ikinci zammı bu enflasyon rakamlarına göre yapılıyor. 2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.45 oldu. Mmemurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkı da bu oranla birlikte belirlendi. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranları yüzde 3+ 5.45 olarak gerçekleşti. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.