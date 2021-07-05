Nakdi ücret desteği Temmuz’da yatacak mı? 2021 Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

2021 Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği Temmuz'da yatacak mı? 2020 yılında başlatılan ve 30 Haziran'da sona eren nakdi ücret desteğinin Temmuz ayında yatıp yatmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesiyle birlikte, nakdi ücret desteği sona ermişti. Peki; Temmuz ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Temmuz'da nakdi ücret desteği yatacak mı? İşte son bilgiler!