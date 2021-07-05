Nakdi ücret desteği Temmuz’da yatacak mı? 2021 Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

2021 Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği Temmuz'da yatacak mı? 2020 yılında başlatılan ve 30 Haziran'da sona eren nakdi ücret desteğinin Temmuz ayında yatıp yatmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesiyle birlikte, nakdi ücret desteği sona ermişti. Peki; Temmuz ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Temmuz'da nakdi ücret desteği yatacak mı? İşte son bilgiler!
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Koronavirüs ekonomik tedbirleri arasında yer alan nakdi ücret desteğinden (İşsizlik ödeneği) pandemi nedeniyle ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan çalışanlar faydalanıyor.
İlk olarak 17 Nisan 2020 tarihinde verilmeye başlanan nakdi ücret desteğinin 17 Mayıs 2021 tarihinde sona ereceği duyurulmuştu ancak bu süre 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.
Pandemi sürecinde bir nebze de olsa işinden ayrılan vatandaşların nefes almasını sağlayan işsizlik ödeneğinin uzayıp uzamayacağı konusunda bir açıklama gelmedi.
Nakdi ücret desteğinin uzadığına dair bir bilgi gelmemesi halinde Haziran ayı ödemeleri Temmuz ayının başında son kez hesaplara yatmış olacak.