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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 15:33
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    • 05.07.2021 15:33
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    Nakdi ücret desteği Temmuz’da yatacak mı? 2021 Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

    Nakdi ücret desteği Temmuz’da yatacak mı? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Pandemi döneminde ödenen nakdi ücret desteğinin 30 Haziran’da sona erdiği biliniyor. Nakdi ücret desteğinin bitmesinin ardından, Temmuz’da son maaşların yatıp yatmayacağı merak ediliyor. 2021 yılı için günlük nakdi ücret desteği miktarı günlük olarak 47,70 TL şeklinde belirlenmişti. Peki; 2021 Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Nakdi ücret desteği Temmuz’da yatacak mı? 2021 Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

    2021 Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği Temmuz'da yatacak mı? 2020 yılında başlatılan ve 30 Haziran'da sona eren nakdi ücret desteğinin Temmuz ayında yatıp yatmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesiyle birlikte, nakdi ücret desteği sona ermişti. Peki; Temmuz ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Temmuz'da nakdi ücret desteği yatacak mı? İşte son bilgiler!

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Koronavirüs ekonomik tedbirleri arasında yer alan nakdi ücret desteğinden (İşsizlik ödeneği) pandemi nedeniyle ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan çalışanlar faydalanıyor.

    İlk olarak 17 Nisan 2020 tarihinde verilmeye başlanan nakdi ücret desteğinin 17 Mayıs 2021 tarihinde sona ereceği duyurulmuştu ancak bu süre 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

    Pandemi sürecinde bir nebze de olsa işinden ayrılan vatandaşların nefes almasını sağlayan işsizlik ödeneğinin uzayıp uzamayacağı konusunda bir açıklama gelmedi.

    Nakdi ücret desteğinin uzadığına dair bir bilgi gelmemesi halinde Haziran ayı ödemeleri Temmuz ayının başında son kez hesaplara yatmış olacak.

        2021 NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

        Yıl başında asgari ücrete yapılan zamla birlikte ücretsiz izne çıkarılan işçilerin aldığı nakdi ücret desteği günlük 39.24 TL'den 47.70 TL'ye yükseldi. Bütün ay boyunca nakdi ücret desteğinde olan bir işçinin eline geçecek net tutar da 1168 TL'den 1420 TL (brüt 1431 TL) yükseldi.
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