KYK borç yapılandırma 2021 nasıl yapılır? KYK yurt depozito iadesi ne kadar, kaç günde yatar, nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Üniversite öğrencileri ve mezunları KYK yapılandırma müjdesi ile rahat bir nefes aldı, hemen başvurularını yapmaya başladı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bağlı yurtlarda barınmayacak öğrencilerin kayıtlarını sildirmesi ve KYK yurt depozito iadesini alması gerekiyor. İşte detaylar…
KYK BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?
KYK borçları bu süreçte yapılandırma kapsamında olacak. Yapılandırmadan faydalananlar ödemelerini 6, 9, 12, 18 aylık taksitler şeklinde ödeyebilecekler. Yapılandırma için için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri ise eylül sonuna kadar yapılacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasından ya da e-Devlet üzerinden vergi borcu yapılandırma başvurusu yapılabiliyor.
Öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız.
Bu ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunmaktadır. Buna tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvuruda bulunabilirsiniz.
Ya da vergi dairelerine giderek yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz.