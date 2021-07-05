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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 13:34
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    • 05.07.2021 13:34
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    KYK borç yapılandırma 2021 nasıl yapılır? KYK yurt depozito iadesi ne kadar, kaç günde yatar, nasıl alınır?

    Gündemde binlerce kişi tarafından sıklıkla KYK borç yapılandırma 2021 nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Öğrenim kredisi borcu olan vatandaşlar vergi yapılandırmasının kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte rahat bir nefes aldı. KYK borç yapılandırması için başvurular devam ediyor ve son tarih açıklandı. Peki KYK yurt depozito iadesi ne kadar, kaç günde yatar, nasıl alınır? KYK yurt depozito iadesi hangi durumlarda geri ödenir?

    takvim.com.tr
    KYK borç yapılandırma 2021 nasıl yapılır?

    KYK borç yapılandırma 2021 nasıl yapılır? KYK yurt depozito iadesi ne kadar, kaç günde yatar, nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Üniversite öğrencileri ve mezunları KYK yapılandırma müjdesi ile rahat bir nefes aldı, hemen başvurularını yapmaya başladı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bağlı yurtlarda barınmayacak öğrencilerin kayıtlarını sildirmesi ve KYK yurt depozito iadesini alması gerekiyor. İşte detaylar…

    KYK BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

    KYK borçları bu süreçte yapılandırma kapsamında olacak. Yapılandırmadan faydalananlar ödemelerini 6, 9, 12, 18 aylık taksitler şeklinde ödeyebilecekler. Yapılandırma için için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri ise eylül sonuna kadar yapılacak.

    Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasından ya da e-Devlet üzerinden vergi borcu yapılandırma başvurusu yapılabiliyor.

    Öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız.

    Bu ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunmaktadır. Buna tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvuruda bulunabilirsiniz.

    Ya da vergi dairelerine giderek yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz.

        KYK YURT DEPOZİTO İADESİ KAÇ GÜNDE YATAR?

        KYK yurtlarında barınmakta olan üniversite öğrencileri, yurda ilk kayıt yaptırdıkları yıl yurtta barınacakları süre zarfı içerisinde oluşabilecek maddi hasarlara ya da aylık yurt ücret ödemesini geciktirmeleri halinde o ayın yurt ücretinin alınabilmesini sağlamak amacıyla depozito olarak bilinen bir güvence bedeli öderler.

        KYK depozito ücreti yurda ilk kayıt yaptırılan yıl bir aylık yurt ücreti olarak ödeniyor olsa da sonraki yıllarda yurt ücretine yapılan zam oranında depozito ücreti de artış gösterdiğinden bu artı ücreti öğrencilerin tamamlaması gerekmektedir.

        Mezun olunması ya da herhangi başka bir sebeple KYK yurdundan kayıt sildiren öğrencilerin depozito ücreti iadesi eğer geçmiş dönemde yurtta herhangi bir maddi hasar vs. oluşturulmamışsa belli bir süre içinde ödenmektedir.

        Bulunan ay içerisinde yurttan kaydını sildiren bir öğrencinin depozito iadesi bir sonraki ayın sonuna doğru yapılmaktadır.
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