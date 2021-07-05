KYK borç yapılandırma 2021 nasıl yapılır? KYK yurt depozito iadesi ne kadar, kaç günde yatar, nasıl alınır?

KYK YURT DEPOZİTO İADESİ KAÇ GÜNDE YATAR?

KYK yurtlarında barınmakta olan üniversite öğrencileri, yurda ilk kayıt yaptırdıkları yıl yurtta barınacakları süre zarfı içerisinde oluşabilecek maddi hasarlara ya da aylık yurt ücret ödemesini geciktirmeleri halinde o ayın yurt ücretinin alınabilmesini sağlamak amacıyla depozito olarak bilinen bir güvence bedeli öderler.

KYK depozito ücreti yurda ilk kayıt yaptırılan yıl bir aylık yurt ücreti olarak ödeniyor olsa da sonraki yıllarda yurt ücretine yapılan zam oranında depozito ücreti de artış gösterdiğinden bu artı ücreti öğrencilerin tamamlaması gerekmektedir.

Mezun olunması ya da herhangi başka bir sebeple KYK yurdundan kayıt sildiren öğrencilerin depozito ücreti iadesi eğer geçmiş dönemde yurtta herhangi bir maddi hasar vs. oluşturulmamışsa belli bir süre içinde ödenmektedir.

Bulunan ay içerisinde yurttan kaydını sildiren bir öğrencinin depozito iadesi bir sonraki ayın sonuna doğru yapılmaktadır.