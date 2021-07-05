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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 14:18
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    • 05.07.2021 14:18
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    Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi | 5 Temmuz 2021 BIST100 endeksi son durum

    5 Temmuz 2021 Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmeler haftanın ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 1.385,14 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,47 puan değer kazandı. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Sasa Polyester, Arçelik, Koza Altın İşletmeleri oldu.

    takvim.com.tr
    Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 1.385,14 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,47 puan değer kazandı.

    Cuma günü 1.376,67 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,69 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 1.375,97 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.375,72, en yüksek ise 1.386,86 puanı gördü.

    Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,07, sanayi endeksi yüzde 0,73, hizmetler endeksi yüzde 0,48 ve teknoloji endeksi yüzde 1,05 değer kazandı.

    Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 87'si yükseldi, 11'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Sasa Polyester, Arçelik, Koza Altın İşletmeleri oldu.

    ALTININ ONSU 1.791,6 DOLAR SEVİYESİNDE

    Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,69, bileşik getirisi yüzde 18,47 seviyelerinde bulunuyor.

    Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1870, sterlin/dolar paritesi 1,3850 ve dolar/yen paritesi 110,8 düzeyinde seyrediyor.

        İstanbul serbest piyasada dolar 8,6790 liradan, avro 10,3070 liradan satılıyor.

        Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.791,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 artışla 76,2 dolardan işlem görüyor.
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