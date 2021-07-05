5 Haziran 2021 anlık altın fiyatları: 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın halk arasında çok değerli bir kazandırma aracı olarak görülmektedir. Bu nedenle fiyatlardaki son durum merak ediliyor. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 500 lira seviyesinde işlem görmeye başladı. Peki, 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Haziran 2021 anlık altın fiyatlarında son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin sürmesinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Teknik olarak altının ons fiyatının 1.790 doların üzerinde kalıcı olması halinde 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.750 doların ise destek olarak takip edileceğini ifade etti.
ALTININ GRAM FİYATI 500 LİRA SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 500 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 499,4 liradan tamamladı.