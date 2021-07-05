5 Haziran 2021 anlık altın fiyatları: 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın halk arasında çok değerli bir kazandırma aracı olarak görülmektedir. Bu nedenle fiyatlardaki son durum merak ediliyor. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 500 lira seviyesinde işlem görmeye başladı. Peki, 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Haziran 2021 anlık altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?