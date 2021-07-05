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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 13:45
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    • 05.07.2021 13:48
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    5 Haziran 2021 anlık altın fiyatları: 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarında yaşanan son gelişmelerini takip edenler öğle saatlerinden itibaren son alış satış fiyatlarını inceliyor. Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 499,4 liradan tamamlamıştı. Peki, 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Haziran 2021 anlık altın fiyatları...

    Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın halk arasında çok değerli bir kazandırma aracı olarak görülmektedir. Bu nedenle fiyatlardaki son durum merak ediliyor. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 500 lira seviyesinde işlem görmeye başladı. Peki, 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Haziran 2021 anlık altın fiyatlarında son durum

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin sürmesinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

    Teknik olarak altının ons fiyatının 1.790 doların üzerinde kalıcı olması halinde 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.750 doların ise destek olarak takip edileceğini ifade etti.

    ALTININ GRAM FİYATI 500 LİRA SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR

    Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 500 lira seviyesinde işlem görüyor.

    Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 499,4 liradan tamamladı.

        Altının gram fiyatı, haftaya da yükselişle başlayarak saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 500,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3.350 liradan satılıyor.

        Altının ons fiyatı ise yükselişini dördüncü güne taşımasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.792 dolardan alıcı buluyor.

        KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

        Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 artışla 498,20 liradan tamamladı.

        İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma kapanışta çeyrek altın 807,00 lira, Cumhuriyet altını 3.303,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 yükselişle 498,20 liradan işlem gördü.

            Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

            PERŞEMBE CUMA
            KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
            24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 495,30 495,50 498,00 498,20
            Cumhuriyet Ata Lira 3.265,00 3.286,00 3.282,00 3.303,00
            22 Ayar Bilezik(Gr.) 452,00 456,00 454,20 458,20
            Lira(Tam) Ziynet 3.191,00 3.211,00 3.207,00 3.227,00
            Yarım Ziynet 1.595,00 1.605,00 1.604,00 1.614,00
            Çeyrek Ziynet 798,00 803,00 802,00 807,00

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            Haberler Ekonomi 5 Haziran 2021 anlık altın fiyatları: 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?