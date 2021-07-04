Tarımda faizsiz sistem (Ekonomi haberleri)

İŞYERINDE TELEFON YASAKLANAMAZ!

Gaziantep'te bir halı fabrikasında çalışan işçi M.M.B, iş yerinde belirtilen "telefon kullanmama" kuralına uymadığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. M.M.B'nin davasına bakan 4. İş Mahkemesi işverenin 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. İletişim özgürlüğünün, anayasal hak olduğu belirtilen kararda, şu ifadeler yer aldı: "İşçiler, iş yerinde telefon kullanmanın yasaklandığını bilerek işe alınsa dahi, öncelikle tüm çalışanlar yerine seçili çalışanlara bu uygulamanın yapılması hakkaniyete aykırıdır. Ayrıca işini takip ederken her kişinin kişisel olarak görüşme hakkı vardır."

MAKİNE KİMYA A.Ş. OLUYOR

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) kurulmasını içeren kanun Resmi Gazete'de yer aldı. Kanuna göre, şirketin başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olacak. Şirketin ilgili olduğu bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı olacak. MKE AŞ, yurt içi ve dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma gibi yetkileri kullanacak.