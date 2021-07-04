Tarımda faizsiz sistem (Ekonomi haberleri)

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), faizsiz sisteme dönüşüm için çalışmalarını sürdürüyor. Kredili sistemden vadeli satış sistemine geçiş için alt yapı çalışmalarını yürüten Tarım Kredi, katılım bankası başlığı altında ayrı bir tüzel kişilikte sistemini faizsiz hale getirmeyi hedefliyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Biz kendimize hedef olarak Tarım Kredi'nin ya kendisini faizsiz bir sisteme dönüştürmesi ya da ayrı bir katılım bankası formatında yapılandırarak faizi Tarım Kredi'nin dışına çıkarma noktasında çalışmamız var." dedi.
OTOMOBİLDE VERGİ ZAMANI
Bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi başladı. Ödemeler için son gün 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığı için) olarak belirlendi. Gelir vergisi ve MTV ödemeleri, anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer yöntemler ile ödeme mümkün olacak. Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesinden de ödeme yapılabilecek.
AKKÖK EPSİLON KOMPOZİT'İ ALIYOR
Kimya, enerji, hizmet, tekstil ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Akkök Holding, geleceğin teknolojisi olarak gösterilen kompozite önemli bir yatırım yapıyor. Şirket, Ankara'da faaliyet gösteren Epsilon Kompozit'i satın alma anlaşması imzalayarak Rekabet Kurumu'na başvurdu. Rekabet Kurumu'nun onayının ardından Epsilon'un yüzde 51 hissesi, Akkök Holding ve ana ortaklarından ARD Holding A.Ş. ile NDÇ Holding A.Ş.'ye ait olacak. Şirketin toplam satışlarının yüzde 95'i ihracatla gerçekleşiyor.