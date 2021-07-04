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    Tarımda faizsiz sistem (Ekonomi haberleri)

    Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), faizsiz sisteme dönüşüm için çalışmalarını sürdürüyor. Kredili sistemden vadeli satış sistemine geçiş için alt yapı çalışmalarını yürüten Tarım Kredi, katılım bankası başlığı altında ayrı bir tüzel kişilikte sistemini faizsiz hale getirmeyi hedefliyor.

    Tarımda faizsiz sistem

    Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), faizsiz sisteme dönüşüm için çalışmalarını sürdürüyor. Kredili sistemden vadeli satış sistemine geçiş için alt yapı çalışmalarını yürüten Tarım Kredi, katılım bankası başlığı altında ayrı bir tüzel kişilikte sistemini faizsiz hale getirmeyi hedefliyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Biz kendimize hedef olarak Tarım Kredi'nin ya kendisini faizsiz bir sisteme dönüştürmesi ya da ayrı bir katılım bankası formatında yapılandırarak faizi Tarım Kredi'nin dışına çıkarma noktasında çalışmamız var." dedi.

    OTOMOBİLDE VERGİ ZAMANI
    Bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi başladı. Ödemeler için son gün 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığı için) olarak belirlendi. Gelir vergisi ve MTV ödemeleri, anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer yöntemler ile ödeme mümkün olacak. Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesinden de ödeme yapılabilecek.

    AKKÖK EPSİLON KOMPOZİT'İ ALIYOR
    Kimya, enerji, hizmet, tekstil ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Akkök Holding, geleceğin teknolojisi olarak gösterilen kompozite önemli bir yatırım yapıyor. Şirket, Ankara'da faaliyet gösteren Epsilon Kompozit'i satın alma anlaşması imzalayarak Rekabet Kurumu'na başvurdu. Rekabet Kurumu'nun onayının ardından Epsilon'un yüzde 51 hissesi, Akkök Holding ve ana ortaklarından ARD Holding A.Ş. ile NDÇ Holding A.Ş.'ye ait olacak. Şirketin toplam satışlarının yüzde 95'i ihracatla gerçekleşiyor.

        SÜRÜCÜYE İHTİYAÇ YOK
        Mini geçen Kasım ayında bilgisayar çizimi olarak gösterdiği konsept aracını resmen tanıttı. Otonom sürüşü destekleyen model gelecekte araçların içinin nasıl olacağı konusunda da fikir veriyor. Aracın iç kısmı kişisel ihtiyaçlara göre şekillenebiliyor. Adeta bir oturma odasına dönüşen aracın iç kısmında pedallar ve direksiyon konsolun içine doğru giriyor.

        MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN GELİYOR
        Türkiye'nin ilk yerli elektrikli treni son testlerine başladı. Türk mühendisler tarafından yapılan ve saatte 160 kilometre hıza ulaşabilen yerli tren 4 bin km teste tabi tutuldu. Öte yandan yerli trenden 100'e yakın üretilmesi ve yıl sonunda raylarda olması bekleniyor. Tren setlerinin hızlı tren hatlarında kullanılmak üzere gerekli tasarım değişikliklerinin sağlanmasıyla saatte 225 kilometre hıza çıkabilen Milli Hızlı Tren Projesi'nin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

        İŞYERINDE TELEFON YASAKLANAMAZ!
        Gaziantep'te bir halı fabrikasında çalışan işçi M.M.B, iş yerinde belirtilen "telefon kullanmama" kuralına uymadığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. M.M.B'nin davasına bakan 4. İş Mahkemesi işverenin 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. İletişim özgürlüğünün, anayasal hak olduğu belirtilen kararda, şu ifadeler yer aldı: "İşçiler, iş yerinde telefon kullanmanın yasaklandığını bilerek işe alınsa dahi, öncelikle tüm çalışanlar yerine seçili çalışanlara bu uygulamanın yapılması hakkaniyete aykırıdır. Ayrıca işini takip ederken her kişinin kişisel olarak görüşme hakkı vardır."

        MAKİNE KİMYA A.Ş. OLUYOR
        Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) kurulmasını içeren kanun Resmi Gazete'de yer aldı. Kanuna göre, şirketin başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olacak. Şirketin ilgili olduğu bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı olacak. MKE AŞ, yurt içi ve dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma gibi yetkileri kullanacak.
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        Haberler Ekonomi Tarımda faizsiz sistem (Ekonomi haberleri)