Konut fiyatları yükseldi! Kooperatiflere talep arttı! Uzmanlardan önemli uyarı

ORTAK ARSA ALIMI

Avukat Kiraz'ın bahsettiği ikinci model ise birlikte arsa satın alınması. Bu model ile kooperatif gibi tüzel kişiliği olan bir yapı kurmadan ve o sisteme hiç girmeden insanlar bir araya gelerek bir taşınmazı müşterek mülkiyete tabi olarak satın alıyor, toplu olarak yine inşaat yapımı ve mülk edinme süreci işletilebiliyor. Ortak arsa alımında yeni dönemde risklerin de bertaraf edildiğini söyleyen Kiraz, "Söz gelimi 20 kişi bir araya geldik ve 20 dönüm arsa aldık. Teknik bir uzman kroki çiziyor ve her kişinin yeri tapuya tescil ediliyor. Burada 'amaca özgüleme sözleşmesi' yapıldığı için alıcı için riskler ortadan kalkıyor. Özel parselizasyon yapılıyor, hissedarlardan birisi çıkıp ortaklığın giderilmesi davası açamıyor. Herkesin yeri belli, kimse kimsenin alanına müdahale edemiyor ve dileyen ortaklardan biri payını 3. kişilere de satabiliyor" ifadelerini kullandı. Kiraz, bu modelin gayrimenkul geliştiren firmalarca da kullanılmaya başlandığını, vatandaşa tapulu arsa satışı yapıldığını ekledi.