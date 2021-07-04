Konut fiyatları yükseldi! Kooperatiflere talep arttı! Uzmanlardan önemli uyarı

1980'li yıllarda ev sahibi olmak için başvurulan kooperatif modeli, o dönem yaşanan sorunlar nedeniyle hafızalarda olumsuz yer etti. Sonrasında yap-sat modelinin yaygınlaşması ile kooperatiflere ilgi azaldı. Bugünlerde ise bu model yeniden popüler hale gelmiş durumda. Arsa fiyatlarının yükselmesi ve artan inşaat maliyetleri ile konut fiyatları ulaşılabilir olmaktan uzaklaşınca yapı kooperatifleri sayısı artış gösterdi.
İNŞAAT İLK SIRADA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, bu yılın mayıs ayında 62 kooperatif kuruldu. Mayısta kurulan kooperatiflerin faaliyet alanlarına bakıldığında, inşaat alanındakiler başı çekti. Bu ayda söz konusu alanda 26 kooperatif kuruldu. Yılın 5 aylık dönemine bakıldığında ise ülke genelinde 603 kooperatif kuruldu. Söz konusu süreçte ilk sırayı 232 kooperatifle konut yapı sektörü aldı.
ASTRONOMİK BOYUTA GELDİ
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, ülke genelinde 2006 sonrasında önemli ölçüde toplu konut projesi yapıldığını, 2012 yılında çıkarılan Kentsel Dönüşüm Yasası ile de 2018 başlarına kadar gayrimenkul sektörünün ciddi bir ivme gösterdiğini söyledi.