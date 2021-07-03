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    • Ekonomi
    • 03.07.2021 16:11
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    • 03.07.2021 16:11
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    Migros, Carrefour, A101 kurbanlık fiyatları! 2021 büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatları ne kadar?

    Migros, Carrefour, A101 kurbanlık fiyatları ne kadar? 2021 Kurban Bayramı’na sayılı gün kala, kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler kurban fiyatları hakkında sorgulama yapıyor. Büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatlaır ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Büyük marketlerde her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kampanyası yapılacak. Migros, Carrefour, A101 gibi marketlerden kurban almak isteyenler için fiyat listeleri araştırılıyor.

    takvim.com.tr
    Migros, Carrefour, A101 kurbanlık fiyatları 2021!

    Büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları ne kadar? Migros, Carrefour, A101 kurbanlık fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Kurban ibadetini yerine getirecek Müslümanlar için mübarek Kurban Bayramı başlıyor. 20 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı'nda vatandaşlar kurban kesmek istiyor. Peki; 2021 büyükbaş küçükbaş kurban fiyatları ne kadar oldu? Migros, Carrefour, 101 kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte yanıtı!

    BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

    2021 yılı Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayrama sayılı günler kala, kredi kartına taksit imkanı ile kurbanlık satışları marketlerde başladı.

    CARREFOUR KURBANLIK FİYATI!

    Ürünlerini müşteriyle buluşturan marketlerden CarrefourSA, farklı kurbanlık paketi seçenekleri sunuyor.

    CarrefourSA, en az 17 kilogramlık sakatat dahil "Kıvırcık Koç Kurban Paketi"ni 1950 liradan satıyor. Büyükbaş kurbanlıkta ise en az 20 kilogramlık bir hissenin fiyatı 2050 lira olarak belirlendi.

    Büyükbaş kurbanlık etlerini bayramın 4. günü teslim almak isteyen müşterilere özel indirim uygulanıyor. Bayramın son günü yapılacak teslimat için ise hisse fiyatı 1950 lira olarak belirlendi.

    Kesilen kurbanlıkları müşterilerin adreslerine ücretsiz teslim edecek olan CarrefourSA, anlaşmalı bankaya ait kredi kartına indirim ve 9 taksit imkanı sunuyor.

        MİGROS KURBANLIK FİYATI!

        Migros marketlerde kurbanlıkların satışı başladı. Ücretsiz teslimat hizmeti sunacağını açıklayan Migros, en az 12 kilogramlık kurbanlık koçu 1795 liradan, 16 kilogramlık koçu 1950 liradan alıcıyla buluşturuyor.

        Migros, büyükbaş kurbanlıkta ise minimum 25 kilogram sakatatsız kemiksiz et olan bir hissenin fiyatını 2295 lira olarak belirledi.

        Migros, Money Bonus Kredi Kartı sahiplerine 125 lira indirim, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına 6 ay taksit imkanı sağlıyor. Mağazalardan teslim alımlarında ise kuşbaşı ve kıyma hazırlığı gibi kasaplık hizmetleri ücretsiz sunuluyor.

        A101 KURBANLIK FİYATI!

        A101, kurbanlıkların satışına peşin fiyatına farklı bankaların kartlarına göre 8 ila 10 taksit imkanı sunuyor.

        A101, en az 16 kilogramlık Karaman koçunu 1695 liradan, büyükbaş kurbanlıkta en az 20 kilogram olan bir hisse fiyatını 1795 liradan satıyor. A101, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına indirim olanağı da tanıyor. Firma müşterilerine bağış seçeneğini de veriyor.

        MARKETLERDE KURBAN KESİM İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

        Marketlerde kesim işlemleri, İslami usullere uygun olarak veteriner ve din görevlisi gözetiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri göz önünde bulundurularak, yasal mevzuat ve standartlara uygun tesislerde gerçekleştirilecek.

        Zincir marketler özel ambalajlanmış paketlerde evlere teslimat imkanı sağlayacak.

            KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?

            Hz. Peygamber, kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de eve ayrılmasını tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, "Dahâyâ", 10). Ailenin ihtiyaç durumuna göre etin tamamı evde bırakılabileceği gibi, toplumda muhtaçların arttığı dönemde kurban etinin çoğunun hatta tamamının dağıtılması uygun olur.

            KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?

            Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

            Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.

            Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman'ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

            Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.

            KURBANI KAÇ KİŞİ KESMELİDİR?

            Koyun ve keçi bir kişi için; deve, sığır ve manda yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması şartıyla, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar bir yaşını doldurduktan sonra, sığır ve manda cinsinden hayvanlar iki yaşını, deve ise beş yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilir.
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            Haberler Ekonomi Migros, Carrefour, A101 kurbanlık fiyatları! 2021 büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatları ne kadar?