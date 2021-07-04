Emekli başkomiser maaşı yeni zamlı miktar belli oldu mu? Enflasyon zammı sonrasında başkomiser maaşı kaç TL oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geçtiğimiz 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 olarak belirlenmişti. Peki Haziran enflasyon verileri belli oldu mu? En yüksek, en düşük emekli başkomiser maaşı da açıklanacak oran bilgilerine göre güncellenecek. İşte detaylar…
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yurt içi üretici fiyat endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.
2021 HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ!
İstanbul'da haziranda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,36 ve toptan fiyatlar yüzde 3,07 arttı.
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı bilgilerine göre, Haziran 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat faaliyetlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 0,36 artış kaydetti. Bu dönemde toptan fiyat faaliyetlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,07 yükseldi.
Söz hususu bilgilere senelik bazda bakıldığında ise artış seviyesi perakende fiyatlarda yüzde 16,12, toptan fiyatlarda yüzde 25,56 düzeyinde gerçekleşti.
Perakende fiyatlar, haziranda bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,80, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 2,72, ev eşyasında yüzde 1,96, konutta yüzde 1,76, sıhhat ve şahsi bakımda yüzde 0,07 artış kaydederken, besinde yüzde 0,84, giyimde yüzde 0,72 geriledi. Diğer Harcamalar grubunda ise değişim izlenmedi.