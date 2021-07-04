5.000-10.000-20.000 TL nakit olarak veriliyor! Kart ve kredi borcu olanlar için en uygun borç kapatma kredisi veren bankalar...

Borç kapamak amacıyla 5.000-10.000-20.000 TL! kredi... Vatandaşlar var olan borçlarını kredi çekerek kapatma yoluna gidiyor. Farklı bankalarda borcu olanlar amacıyla bu program aslında rahatlatıcı bir çözümdür. Bu halde olanların borçlarını tek bir çatı altına birleştirmeleri onların yararına bir program olacaktır. Hem de borç kapatma kredisinin faiz oranları da aslında düşüktür. Borç kapatma kredisi amacıyla müracaat yaptığınız banka sizden birtakım belgeler istemektedir. Hem de derli toplu olarak ödeme yapmanız da önemlidir. Peki bankalara kart ve kredi borcu olanlar amacıyla en ideal borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri?
Borç kapatma kredisi sağlayan bankalar
Akbank (Kredi kartı borçlarını taksitlendirme amacıyla)
Aktif Bank –PTT(Emeklilere özel)
Denizbank (Emeklilere özel transfer kredi)
Garanti BBVA
ING Bankası
QNB Finansbank,
Yapı Kredi Bankası
Borç kapatma kredisi alma
Kredi ödemelerinde veya kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar, borçlarını tek bir bankada birleştirebilir. Farklı bankalarda bulunan borçlarınızı tek bir bankada toplayabilirsiniz. Borçların aktarımını EFT üzerinden gerçekleştirme yapabilirsininiz.
Borç transfer kredisi hakkında
Kredinin aktarıldığı bankanın keseceği krediye faiz eklenmesi ve bankadan borç tahsil edilmesine borç transfer kredisi denmektedir. Borç verecek olan bankalar, kendi belirledikleri faiz oranları ve vadelerle kredi verir. Faiz oranları düşük tutulur.
Transfer kredisine neler dahil?
Bankalar, kendi bütçeleri kapsamında kredi kampanyaları yapar. Kredi başvuruları değerlendirme durumunda geçer ve sonra onaylanır. Bankalar kendi çıkarları sebebiyle kredi onayında risk aldığı için başvuru yapan kişilerin borçlarını en kısa vakitte tahsil etmesi için fırsat verilir. Birçok banka kredi kartı transferi imkanı sağlar.