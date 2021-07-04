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    • Ekonomi
    • 04.07.2021 11:13
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    • 04.07.2021 11:13
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    5.000-10.000-20.000 TL nakit olarak veriliyor! Kart ve kredi borcu olanlar için en uygun borç kapatma kredisi veren bankalar...

    İnsanlar değişik greksinimlerini gidermek amacıyla değişik bankalarda kredi çekebilmektedirler. Başlangıçta bu bir mesele gibi gözükmese de ardından ödeme zorlukları meydana çıkmaktadır. Bu anlamda değişik bankalardaki borçlarınızı tek bir bankada toplayabilirsiniz. Borçlarını ödemekte zorlanan şahıslar amacıyla birtakım bankalar düşük faizli borç kapatma kredisi veriyor. Peki, en düşük faiz seviyesi ile borç kapatma kredisi veren banka hangisi, kredi borcu ve kart borcu kapatma kredisi amacıyla en düşük gereksinim kredisi faiz seviyesi yüzde kaç Denizbank ve QNB Finansbank borç kapatma kredi oranları ne oldu?

    takvim.com.tr
    Kart ve kredi borcu olanlar için en uygun borç kapatma kredisi veren bankalar...

    Borç kapamak amacıyla 5.000-10.000-20.000 TL! kredi... Vatandaşlar var olan borçlarını kredi çekerek kapatma yoluna gidiyor. Farklı bankalarda borcu olanlar amacıyla bu program aslında rahatlatıcı bir çözümdür. Bu halde olanların borçlarını tek bir çatı altına birleştirmeleri onların yararına bir program olacaktır. Hem de borç kapatma kredisinin faiz oranları da aslında düşüktür. Borç kapatma kredisi amacıyla müracaat yaptığınız banka sizden birtakım belgeler istemektedir. Hem de derli toplu olarak ödeme yapmanız da önemlidir. Peki bankalara kart ve kredi borcu olanlar amacıyla en ideal borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri?

    Borç kapatma kredisi sağlayan bankalar

    Akbank (Kredi kartı borçlarını taksitlendirme amacıyla)

    Aktif Bank –PTT(Emeklilere özel)

    Denizbank (Emeklilere özel transfer kredi)

    Garanti BBVA

    ING Bankası

    QNB Finansbank,

    Yapı Kredi Bankası

    Borç kapatma kredisi alma

    Kredi ödemelerinde veya kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar, borçlarını tek bir bankada birleştirebilir. Farklı bankalarda bulunan borçlarınızı tek bir bankada toplayabilirsiniz. Borçların aktarımını EFT üzerinden gerçekleştirme yapabilirsininiz.

    Borç transfer kredisi hakkında

    Kredinin aktarıldığı bankanın keseceği krediye faiz eklenmesi ve bankadan borç tahsil edilmesine borç transfer kredisi denmektedir. Borç verecek olan bankalar, kendi belirledikleri faiz oranları ve vadelerle kredi verir. Faiz oranları düşük tutulur.

    Transfer kredisine neler dahil?

    Bankalar, kendi bütçeleri kapsamında kredi kampanyaları yapar. Kredi başvuruları değerlendirme durumunda geçer ve sonra onaylanır. Bankalar kendi çıkarları sebebiyle kredi onayında risk aldığı için başvuru yapan kişilerin borçlarını en kısa vakitte tahsil etmesi için fırsat verilir. Birçok banka kredi kartı transferi imkanı sağlar.

        Kredi borç transferi yapma

        Borçlu kişiler, bankayla kredi sözleşmesi imzaladıktan sonra yeni bir ödeme planı yapılır. İstenilen şartlar kapsamında borçlar kapatılabilir. Son yasada, borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar Borç Yapılandırma Yasası'na uyu talep eder ve borçlarını yeniden yapılandırma fırsatına sahip olurlar. Hali hazırda bulunan borç, yeni bankadan alınan kredi ile karşılanır. Bankaya yapılacak olan transferin vadesi gelir. Bu kapsamda değerlendirilen borçların listesi aşağıdaki gibidir.

        Borca dönüştürülebilen işlemler:

        Çeşitli bankalar ile genel kredi ve kart borçları,

        Farklı bankalara dağılmış taşıt kredileri.

        Alacak transferinin imkansız olduğu işlemler;

        Çeşitli banka ve bankalar nezdinde açılan mevduat hesaplarına ilişkin her türlü ek kart borcu

        Ev kredisi verilecek.

        Borç kapatma kredisinin koşulları

        Bankaların bireysel kredi ürünlerinin kullanım süresi 60 aydan 36 aya düşürüldü. İşlem sırasında faiz oranları yeniden yapılandırılır. Yeniden yapılandırılan faiz oranları uygulanır. Bankalar, borçluların işlemini gerçekleştirmek için üzerinizdeki notu ister. Notunuz risksiz grupta bulunuyorsa ve geliriniz ödediğiniz bütün borçları taksitle ödemenize imkan veriyor ise işlemleriniz başlatılır.

        Kredi Borç Transferi Gereken Evraklar

        Bir kredi veya kredi kartı üzerindeki cari borç tutarının belgeler bazında tespit edilmesi,
        Borçlar sebebiyle veya hukuki sebeplerden ötürü idari tedbirlerin olmamalı,

        Teminat olarak ipotek verildiğinde eşten muvafakat alınır.

        Resmi işlem ve gelir tablosu beyanı,

        Talep edilen aylık kredi tutarı maaşın yarısını geçmeyecek.

        Konut kredisi dışındaki borçların süresi 36 ayı geçmemelidir.

        Başvuru

        Özel Sektör Çalışanları: Bordro, SGK Belgesi, İkamet Belgesi, İşyeri İmza Sirküleri, Borç Belgesi, Ek Gelir Belgesi,
        Devlet memuru: ikamet belgesi, maaş, ek gelir belgesi, borç belgesi

        Vergili kuruluşlar: ticari müşteriler tarafından izahname imzalanmalı, odaya kayıt belgesi, bilanço ve gelir tablosu, ek gelir belgesi, cari vergi levhası ve döviz bonosu istenir.

        Yukarıdaki gibi, bir ev kredisi devretmek için değil, kredi kartı borcunu kapatmak için bir tüketici kredisi sağlanabilir. Bankalar, başvuru sahiplerinden gerekli koşulları sağlamalarını ve başvuru sırasında gerekli belgeleri yanlarında getirmelerini bekler.
        Birçok bankanın başvuru yapanlardan istediği bu belgelerle, başvurunun gerekli kimlik belgesi veya noter tasdikli sureti, sabit ve düzenli aylık geliri gösteren maaş bordrosu veya kar ve zarar hesabı ile vatandaşın iletişim bilgileri, ikamet izni, sabit telefon, elektrik, doğalgaz, su, cep telefonu faturalarından biri (son 3 ayda kesilmiş olacak) istenen belgelerle değerlendirmeye alınır.

        Borç kapama kredisinden yararlanabilecek kişiler kimlerdir?

        Bireysel müşteriler müşteri hizmetlerine giderek yaralanabilirler. Esnaf ve KOBİ'ler gibi ticari müşteriler, KOBİ müşteri hizmetlerine gitmelidir.

        Borç transferi aracılığıyla kredi kartı borçları ödenir mi?

        Tüketici kredileri, otomobil kredileri ve kredi kartı borçlarının ödemesi yapılabilir. Ev kredisinin ödemesi yapılamaz. Transfer sırasında ücret talep edilmez. Başka bankalara ücretsiz bir şekilde transfer yapabilirsiniz.

            DENİZBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ DEVAM EDİYOR

            Örnek ödeme tablosu. 10.000 TL baz alınarak oluşturulmuştur. Kredi üst limiti 100.000 TL. maksimum vade 36 aydır. Kredi tahsis ücreti. başlangıçta bir defaya mahsus alınacak olup kredi tutarının binde 5'i oranındadır. Tabloda yer alan kredi tahsis ücretine vergi dâhil edilmemiştir. "Sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı". kredi tahsis ücreti. vergi ve sigorta priminden oluşmaktadır. Aylık/yıllık toplam maliyet oranlarına sigorta primi hariç tüm masraf ve vergiler dâhil edilmiştir. Örnek kredi için sigorta primi hesaplamalarında ortalama 50 yaş baz alınmıştır. Hayat sigortası primi 10.000 TL için; 12 ay vadede 105.98 TL. 24 ay vadede 157.19 TL. 36 ay vadede 246.19 TL'dir. Kampanyada sunulan faiz oranı. bankamızda kredi kartı olan veya yeni kredi kartı başvurusu yapan emekli müşteriler için geçerlidir. Banka. faiz oranlarında değişiklik yapma. onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme. kefil ve ek belge isteme hakkına sahiptir. Krediye ilişkin ilgili belgeleri imzalamadan önce faiz oranı. tüm masraf. ücret ve komisyon hakkında tarafınıza bilgi formu ile bilgilendirme yapılacaktır. Kampanya son başvuru tarihi 31 Temmuz 2021'dir.

            QNB FİNANSBANK BORÇ TRANSFERİ FAİZ ORANI YÜZDE 1,34 OLDU

            Faiz oranları müşterinin başvuru skoruna göre değişiklik göstermektedir. Örnek maliyet tablosu aşağıdaki gibidir.

            BORÇ KAPATMA KREDİSİ NEDİR?

            İnsanlar farklı ihtiyaçlarını gidermek için farklı bankalarda kredi çekebilmektedirler. Başlangıçta bu bir sorun gibi gözükmese de sonrasında ödeme zorlukları ortaya çıkmaktadır. Bu tür sorunlarla karşılaşanlar için borçlarınızı tek bir çatı altına toplama fırsatı doğuyor. Farklı bankalara olan borçlarınızı tek bir çatı altına toplayabilirsiniz. Borçlarınızı bir araya topladığınız bankadan borcunuz kadar kredi çekebilir ve bu krediyi uygun faiz oranıyla ödeyebilirsiniz.

            Farklı bankalarda borcu olanlar için bu uygulama gerçekten rahatlatıcı bir çözümdür. Bu durumda olanların borçlarını tek bir çatı altına toplamaları onların yararına bir uygulama olacaktır. Ayrıca borç kapatma kredisinin faiz oranları da gerçekten düşüktür.
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            Haberler Ekonomi 5.000-10.000-20.000 TL nakit olarak veriliyor! Kart ve kredi borcu olanlar için en uygun borç kapatma kredisi veren bankalar...