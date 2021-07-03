3 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı erken yatar mı?

3 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Temmuz'da evde bakım maaşı erken yatar mı? Temmuz ayı evde bakım maaşları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Kurban Bayramı öncesi maaşların yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Evde bakım maaşları her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılıyor. Peki; 3 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
3 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşları Temmuz ayında henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI ERKEN YATAR MI?
Temmuz ayı evde bakım maaşlarının Kurban Bayramı öncesi yatırılabileceği tahmin ediliyor. Ancak konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.
Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.