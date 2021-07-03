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    • Ekonomi
    • 03.07.2021 15:51
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    • 03.07.2021 15:51
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    3 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı erken yatar mı?

    Evde bakım maaşı yatan iller 3 Temmuz günü sorgulanıyor. Evde bakım maaşı erken yatar mı? Milyonlarca kişinin faydalandığı evde bakım maaşlarının Temmuz ayında ne zaman yatacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Evde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik ödenen evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 3 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    takvim.com.tr
    3 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı erken yatar mı?

    3 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Temmuz'da evde bakım maaşı erken yatar mı? Temmuz ayı evde bakım maaşları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Kurban Bayramı öncesi maaşların yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Evde bakım maaşları her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılıyor. Peki; 3 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    3 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

    Evde bakım maaşları Temmuz ayında henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

    EVDE BAKIM MAAŞI ERKEN YATAR MI?

    Temmuz ayı evde bakım maaşlarının Kurban Bayramı öncesi yatırılabileceği tahmin ediliyor. Ancak konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

    Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
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        Haberler Ekonomi 3 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı erken yatar mı?