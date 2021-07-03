21.000-35.000-50.000 TL'ye kadar hızlıca çekilebiliyor! Hemen başvuru yapana ödeniyor! Ceplerden tek kuruş çıkmayacak. Nakit ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredisi tekliflerini mercek altına aldı. Eşya, telefon ve herhangi bir harcama için nakit paraya sıkışanlar bankaların dijital ortamdan sundukları ihtiyaç, bireysel ve anında kredi gibi fırsatlarını takip ediyor. Bu kapsamda bazı bankalar komisyon, ek masraf, dosya ücreti gibi müşterisinin cebinden para çıkaracak uygulamaları es geçiyor. Kredi için alınan başvurular ise en zaman zarfı içerisinde değerlendirilerek mesaj yoluyla kişilere bildiriliyor. Çoğu banka en fazla 50 bin liraya kadar kredi verirken bu tutar bazı fırsatlarda 100 bin liraya kadar çıkıyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli fırsatları dönem dönem uygulamaya alıp dikkatleri üzerine çekti.

ZİRAAT BANKASI

Kredi Tutarı: 50.000 TL

Taksit Tutarı:1.914,12 TL

Faiz Oranı:% 1,54

Yıllık Maliyet Oranı:% 25.052