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    • Ekonomi
    • 03.07.2021 15:27
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    • 03.07.2021 15:27
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    21.000-35.000-50.000 TL'ye kadar hızlıca çekilebiliyor! Hemen başvuru yapana ödeniyor! Ceplerden tek kuruş çıkmayacak

    Vatandaşların çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda anında paraya ihtiyacı duyduğu zamanlar oluyor. Eşya, telefon almak ya da benzer alışverişler için insanlar genellikle bankaların ihtiyaç kredilerini tercih ederek başvurularını da bu doğrultuda yapıyor. Kimi banka 50 bin liraya, kimisi 75 bin liraya, kimisi de 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Vadeler ise 36 aylık sürece kadar yayılmaktadır. Bankalar tarafından alınan başvurular birkaç dakikadan 8 saate ya da bir haftaya kadar süren değerlendirme süreciyle alınıyor. Sonuç neticesinde eğer bir onay almama sıkıntı yaşanmazsa paralar direkt hesaplara yatırılıyor. Bilindiği üzere bu teklifler 1000 liradan başlamaktadır.

    takvim.com.tr
    21.000-35.000-50.000 TL'ye kadar hızlıca çekilebiliyor!

    21.000-35.000-50.000 TL'ye kadar hızlıca çekilebiliyor! Hemen başvuru yapana ödeniyor! Ceplerden tek kuruş çıkmayacak. Nakit ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredisi tekliflerini mercek altına aldı. Eşya, telefon ve herhangi bir harcama için nakit paraya sıkışanlar bankaların dijital ortamdan sundukları ihtiyaç, bireysel ve anında kredi gibi fırsatlarını takip ediyor. Bu kapsamda bazı bankalar komisyon, ek masraf, dosya ücreti gibi müşterisinin cebinden para çıkaracak uygulamaları es geçiyor. Kredi için alınan başvurular ise en zaman zarfı içerisinde değerlendirilerek mesaj yoluyla kişilere bildiriliyor. Çoğu banka en fazla 50 bin liraya kadar kredi verirken bu tutar bazı fırsatlarda 100 bin liraya kadar çıkıyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli fırsatları dönem dönem uygulamaya alıp dikkatleri üzerine çekti.

    ZİRAAT BANKASI

    Kredi Tutarı: 50.000 TL
    Taksit Tutarı:1.914,12 TL
    Faiz Oranı:% 1,54
    Yıllık Maliyet Oranı:% 25.052

    İŞ BANKASI

    Faiz Oranı: %1,65
    Kredi Vadesi: 36
    Geri Ödenecek Toplam Tutar: 70.392,60 TL
    Kredi Tutarı: 50.000,00 TL
    Taksit Tutarı: 1.955,35 TL

    ENPARA

    Enpara.com'un yüzde 1,73 faiz oranıyla sağladığı kredi imkanı 75.000 TL 36 ay vadeli hesaplandığında aylık ödemesi 2.978 TL olarak karşımıza çıkıyor. Başvuruların değerlendirme sürecinin ardından onay aldığında kredi hemen hesaba yatırılacak.

    Kredi başvuruları ortalamada birkaç dakika içerisinde, en geç 8 iş saati içerisinde, değerlendirilerek sonuçlandırılıyor. Ayrıca Enpara.com İhtiyaç Kredisi'nde hiçbir masraf, ücret veya komisyon bulunmuyor.

        GARANTİ BBVA

        Vade: 36
        Kredi Tutarı: 50.000 TL
        Taksit tutarı: 1.974,27 TL
        Toplam geri ödeme tutarı: 71.073,53 TL
        Faiz oranı: % 1,70

        AKBANK

        Vade: 36
        Kredi Tutarı: 50.000 TL
        Aylık Taksit Tutarı: 1.951,58 TL
        Faiz Oranı % 1,64

        VAKIFBANK

        Vade: 36
        Kredi Tutarı: 50.000 TL
        Faiz Oranı: %1,54
        Taksit Tutarı: 1.914,08 TL
        Kredi Tahsis Ücreti: 250,00 TL

            ZİRAAT BANKASI

            Kredi Tutarı: 50.000 TL
            Taksit Tutarı:1.914,12 TL
            Faiz Oranı:% 1,54
            Yıllık Maliyet Oranı:% 25.052

            NOT:

            (Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları dönem dönem ya da çekilen miktara göre değişkenlik gösterebilmektedir.)
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            Haberler Ekonomi 21.000-35.000-50.000 TL'ye kadar hızlıca çekilebiliyor! Hemen başvuru yapana ödeniyor! Ceplerden tek kuruş çıkmayacak