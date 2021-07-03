Toplu sözleşme ne zaman gerçekleştirilecek? 2021 4D'li kamu işçisi ve taşeron maaş zammı kaç TL, ne kadar olacak?

Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri heyecanla takip ediliyor. Bu tutarın belirlenmesine artık günler kaldı. Zammın ne kadar olacağı yüz binlerce çalışan tarafından merak edilirken Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na zam talebi sunuldu. Peki, taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2021 Toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4.800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti. Peki, toplu sözleşme ne zaman gerçekleştirilecek? 2021 kamu işçisi ve taşeron maaş zammı kaç TL, ne kadar olacak? İşte detaylar...

TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4.800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.