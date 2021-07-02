Ve sonunda netleşti! 18 ay kira yardımı veriliyor! Başvuru şartları açıklandı!

Devlet, vatandaşlara çeşitli destekler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda kira yardımının verileceğinin duyurulmasından ardından vatandaşlar kentsel dönüşüm 18 ay kira yardımı başvuru şartları neler? Araştırması yapılmaya devam ediliyor. Kira yardımı almak isteyenler başvurularını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlerine ve kamuya yapması gerekmektedir. Hak sahiplerine sunulan belge ve talep formunun doldurulması gerektiği ifade ediliyor.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA BAŞVURU ŞARTLARI
Kent dönüşüm kira yardımın için taşınması gereken başvuru şartları ayrıca ifade edilirdi. Yasa gereğince uygulamanın gerektirdiği hallerde birinci fıkrada ifade edilen işlemler dışında kanun kapsamında yapıların kullanılması gerekmektedir.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR?
Kentsel dönüşüm kira yardımı 750 TL ve 1.500 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Başvuru şartlarını taşıya kişilere 18 ay boyunca 750 TL ve 1.500 TL kira desteği verilmektedir.