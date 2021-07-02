Ve sonunda netleşti! 18 ay kira yardımı veriliyor! Başvuru şartları açıklandı!

Devlet, vatandaşlara çeşitli destekler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda kira yardımının verileceğinin duyurulmasından ardından vatandaşlar kentsel dönüşüm 18 ay kira yardımı başvuru şartları neler? Araştırması yapılmaya devam ediliyor. Kira yardımı almak isteyenler başvurularını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlerine ve kamuya yapması gerekmektedir. Hak sahiplerine sunulan belge ve talep formunun doldurulması gerektiği ifade ediliyor.