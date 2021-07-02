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    • Ekonomi
    • 02.07.2021 15:30
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    • 02.07.2021 15:30
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    Ve sonunda netleşti! 18 ay kira yardımı veriliyor! Başvuru şartları açıklandı!

    Tek tek açıklandı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Evini kentsel dönüşüm kapsamında yeniletmek isteyenlere yardımlar verilmeye devam ediliyor. Kent dönüşümde kira yardımları ile vatandaşların kısa bir vakit de olsa rahat bir soluk almasını sağlıyor. Kent dönüşüm kira yardımın için taşınması gereken başvuru şartları ayrıca ifade edilirdi. Yasa gereğince uygulamanın gerektirdiği hallerde birinci fıkrada ifade edilen işlemler dışında kanun kapsamında yapıların kullanılması gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında verdiği kentsel dönüşümde kira yardımının müracaat şartları neler? Kimler bu yardımdan yararlanabilir?

    takvim.com.tr
    18 ay kira yardımı veriliyor! Başvuru şartları açıklandı!

    Devlet, vatandaşlara çeşitli destekler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda kira yardımının verileceğinin duyurulmasından ardından vatandaşlar kentsel dönüşüm 18 ay kira yardımı başvuru şartları neler? Araştırması yapılmaya devam ediliyor. Kira yardımı almak isteyenler başvurularını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlerine ve kamuya yapması gerekmektedir. Hak sahiplerine sunulan belge ve talep formunun doldurulması gerektiği ifade ediliyor.

    KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA BAŞVURU ŞARTLARI

    Kent dönüşüm kira yardımın için taşınması gereken başvuru şartları ayrıca ifade edilirdi. Yasa gereğince uygulamanın gerektirdiği hallerde birinci fıkrada ifade edilen işlemler dışında kanun kapsamında yapıların kullanılması gerekmektedir.

    KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR?

    Kentsel dönüşüm kira yardımı 750 TL ve 1.500 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Başvuru şartlarını taşıya kişilere 18 ay boyunca 750 TL ve 1.500 TL kira desteği verilmektedir.

        BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

        Kira yardımı almak isteyenler başvurularını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlerine ve kamuya yapması gerekmektedir. Hak sahiplerine sunulan belge ve talep formunun doldurulması gerektiği ifade ediliyor.

        DEVLET TARAFINDAN SAĞLANAN KİRA YARDIMLARI

        İhtiyacı olan vatandaşlar dışında devlet farklı alanlarda da kira yardımı ödemesi yapmaktadır. Devlet tarafından sağlanan kira desteği ödemeleri ise bakanlıklar, bakanlıklara bağlı alt birimler veya belediyeler tarafından sağlanmakta. İşte vatandaşların başvuru yapabilecekleri kira yardımları.

        * Belediyeler tarafından sağlanan kira yardımları

        * Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kira yardımı

        * Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

        * Kaymakamlık bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kira yardımları

        BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

        Vatandaşlar kira yardımı başvurularını şahsen yapacaklar. Başvuru işlemleri esnasında kişilerin dilekçe doldurması ve kendilerine dair talep edilen bulguların kurumlara iletilmesi gerekiyor. Kira yardımı başvuruları amacıyla kaymakamlığınızda tespit edilen sosyal yardımlaşma vakıflarına başvurularınızı yapabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Ve sonunda netleşti! 18 ay kira yardımı veriliyor! Başvuru şartları açıklandı!