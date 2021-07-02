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    • Ekonomi
    • 02.07.2021 15:34
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    • 02.07.2021 15:34
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    2021 Haziran enflasyon oranı ne kadar olacak? Enflasyon beklentisi belli oldu

    Milyonlarca işçi, emekli ve memur gözünü pazartesi günü açıklanacak 2021 Haziran ayı enflasyon oranına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak kritik veri öncesi yapılan ankete göre ekonomistler haziranda enflasyonun yüzde 1,46 oranında artmasını bekliyor.

    Enflasyon oranı ne kadar olacak? İşte ilk veriler...

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,46 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,46 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,03, en yüksek yüzde 2 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,46) göre bir önceki ay yüzde 16,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış göstermişti.

    Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
    Ocak 11,47 1,48 1,68
    Şubat 11,74 0,77 0,91
    Mart 12,63 1,09 1,08
    Nisan 14,02 1,79 1,68
    Mayıs 14,77 1,39 0,89
    Haziran 14,99 1,46

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