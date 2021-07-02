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    • Ekonomi
    • 02.07.2021 15:06
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    • 02.07.2021 15:06
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    2 Temmuz Cuma Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. 2 Temmuz 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    2 Temmuz Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Arçelik 31,88 29,84 6,84
    Koç Holding 19,26 18,53 3,94
    Erbosan 131,50 127,00 3,54
    Logo Yazılım 35,66 34,44 3,54
    Hedef Girişim 2,90 2,82 2,84
    Pegasus 78,05 76,05 2,63
    Ege Endüstri 1.264,00 1.237,00 2,18
    Sabancı Holding 9,09 8,91 2,02
    Konya Çimento 827,20 811,80 1,90
    Karsan Otomotiv 3,71 3,66 1,37
    TAV Havalimanları 25,72 25,42 1,18
    Zorlu Enerji 1,87 1,85 1,08
    Doğuş Otomotiv 24,76 24,52 0,98
    Coca Cola İçecek 77,65 76,90 0,98
    İş Yatırım Menkul Değerler 14,27 14,14 0,92
    Kervan Gıda 14,41 14,31 0,70
    Şok Marketler Ticaret 11,63 11,55 0,69
    Borusan Mannesmann 23,38 23,22 0,69
    Çimsa 21,34 21,20 0,66
    Aksa Enerji 11,77 11,70

    0,60

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Koza Madencilik 13,75 14,26 -3,58
    Koza Altın 114,50 118,50 -3,38
    Otokar 282,10 291,00 -3,06
    Jantsa Jant Sanayi 78,90 81,10 -2,71
    Türk Traktör 175,50 179,70 -2,34
    İpek Doğal Enerji 11,76 12,00 -2,00
    Gübre Fabrikaları 51,65 52,70 -1,99
    İndeks Bilgisayar 6,09 6,21 -1,93
    Alarko Holding 8,67 8,84 -1,92
    Eczacıbaşı Yatırım 38,84 39,60 -1,92
    İhlas Holding 0,57 0,58 -1,72
    Torunlar GMYO 2,87 2,92 -1,71
    Bera Holding 13,00 13,21 -1,59
    Vestel 30,72 31,16 -1,41
    Galatasaray Sportif 3,55 3,60 -1,39
    RTA Laboratuvarları 20,06 20,34 -1,38
    Sasa Polyester 27,30 27,68 -1,37
    Turkcell 16,02 16,24 -1,35
    Oyak Çimento 6,73 6,82 -1,32
    Çemtaş 12,92 13,09 -1,30

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    Haberler Ekonomi 2 Temmuz Cuma Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?