2 Temmuz Cuma Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Arçelik
|31,88
|29,84
|6,84
|Koç Holding
|19,26
|18,53
|3,94
|Erbosan
|131,50
|127,00
|3,54
|Logo Yazılım
|35,66
|34,44
|3,54
|Hedef Girişim
|2,90
|2,82
|2,84
|Pegasus
|78,05
|76,05
|2,63
|Ege Endüstri
|1.264,00
|1.237,00
|2,18
|Sabancı Holding
|9,09
|8,91
|2,02
|Konya Çimento
|827,20
|811,80
|1,90
|Karsan Otomotiv
|3,71
|3,66
|1,37
|TAV Havalimanları
|25,72
|25,42
|1,18
|Zorlu Enerji
|1,87
|1,85
|1,08
|Doğuş Otomotiv
|24,76
|24,52
|0,98
|Coca Cola İçecek
|77,65
|76,90
|0,98
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,27
|14,14
|0,92
|Kervan Gıda
|14,41
|14,31
|0,70
|Şok Marketler Ticaret
|11,63
|11,55
|0,69
|Borusan Mannesmann
|23,38
|23,22
|0,69
|Çimsa
|21,34
|21,20
|0,66
|Aksa Enerji
|11,77
|11,70
|
0,60
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|13,75
|14,26
|-3,58
|Koza Altın
|114,50
|118,50
|-3,38
|Otokar
|282,10
|291,00
|-3,06
|Jantsa Jant Sanayi
|78,90
|81,10
|-2,71
|Türk Traktör
|175,50
|179,70
|-2,34
|İpek Doğal Enerji
|11,76
|12,00
|-2,00
|Gübre Fabrikaları
|51,65
|52,70
|-1,99
|İndeks Bilgisayar
|6,09
|6,21
|-1,93
|Alarko Holding
|8,67
|8,84
|-1,92
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,84
|39,60
|-1,92
|İhlas Holding
|0,57
|0,58
|-1,72
|Torunlar GMYO
|2,87
|2,92
|-1,71
|Bera Holding
|13,00
|13,21
|-1,59
|Vestel
|30,72
|31,16
|-1,41
|Galatasaray Sportif
|3,55
|3,60
|-1,39
|RTA Laboratuvarları
|20,06
|20,34
|-1,38
|Sasa Polyester
|27,30
|27,68
|-1,37
|Turkcell
|16,02
|16,24
|-1,35
|Oyak Çimento
|6,73
|6,82
|-1,32
|Çemtaş
|12,92
|13,09
|-1,30