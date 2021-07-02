TOKİ Burdur kura sonuçları! 2 Temmuz TOKİ Burdur kura çekiliş sonuçları isim listesi!

Peşinat oranının yüzde 10 ve yüzde 20 olduğu Burdur Merkez TOKi projesi için belirlenen taksit bedelleri 933,33 TL ile 2 bin 737 TL arasında değişiyor.

En düşük peşinat bedelinin 21 bin TL, en yüksek peşinat bedelinin 73 bin TL olduğu projeden 120 ay ve 180 ay vadeyle konut sahibi olmak mümkün.