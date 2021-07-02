TOKİ Burdur kura sonuçları! 2 Temmuz TOKİ Burdur kura çekiliş sonuçları isim listesi!

TOKİ Burdur kura çekiliş sonuçları isim listesi! 2 Temmuz TOKİ Burdur kura sonuçları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ Burdur 241 konut projesine başvurular sona erdi ve kura sonuçları 2 Temmuz itibariyle tamamlandı. Bugün noter huzurunda yapılan kura çekimi ile ilk olarak satışa sunulan alt gelir grubu 2+1 konut için ardından ise orta gelir grubu 3+1 tipinde üretilecek olan 152 adet konut için hak sahipleri belirlendi. TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesine haberimizden ulaşabilir ve sonuçları görüntüleyebilirsiniz.
TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
Aşağıdaki bağlantıdan 2 Temmuz TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesine ulaşabilirsiniz. İsim listesinin akşam saatlerine doğru açıklanması bekleniyor.
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TOKİ BURDUR KONUT FİYATLARI NASIL?
Toplam konut sayısının 241 olarak belirlendiği TOKİ Burdur Merkez projesinin kura çekilişi 2 Temmuz tarihinde yapılacak.
Başvuruların Halk Bankası aracılığıyla kabul edildiği TOKİ Burdur Merkez projesinde en düşük konut bedeli 210 bin TL, en yüksek konut bedeli 365 bin TL şeklinde belirlendi.
Peşinat oranının yüzde 10 ve yüzde 20 olduğu Burdur Merkez TOKi projesi için belirlenen taksit bedelleri 933,33 TL ile 2 bin 737 TL arasında değişiyor.
En düşük peşinat bedelinin 21 bin TL, en yüksek peşinat bedelinin 73 bin TL olduğu projeden 120 ay ve 180 ay vadeyle konut sahibi olmak mümkün.