SON DAKİKA: İnşaat malzemeleri sanayi üretimi bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,7 arttı

2021'in ilk 4 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre üretim artışı yüzde 29,7 olarak gerçekleşti. İç talebin canlı kalması ve dış pazarlardaki önemli talep artışı bu süreçte etkili oldu. 2021'in ilk 4 ayında 22 alt sektörün tamamında üretim, Ocak-Nisan 2020'ye göre arttı.

İlk 4 ayda tüm alt sektörlerin üretimi, aynı zamanda çift haneli ve yüksek oranlarda artış sergiledi. En yüksek üretim artışı yüzde 69,7 ile tuğla ve kiremit sektöründe gerçekleşti. Kilit ve donamım eşyası üretimi yüzde 62,2, demir çelik radyatör üretimi yüzde 53,1 ve seramik, sağlık gereçleri üretimi yüzde 51,8 arttı. Isıtma ve soğutma donanımları üretimi yüzde 43,1, çimento ve betondan eşya üretimi yüzde 41,8, yalıtımlı kablolar üretimi ise yüzde 41,1 büyüdü. Yılın ilk 4 ayında diğer alt sektörlere göre daha yavaş üretim artışı gösteren ürünler çimento, metal yapı ve yapı parçaları ile düz cam ve yalıtım camları oldu.