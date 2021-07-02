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    • Ekonomi
    • 02.07.2021 21:32
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    • 02.07.2021 22:06
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    1100 TL destek nasıl alınır? T.C. Kimlik no ile 2021 E-Devlet pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?

    Pandemi döneminde ekonomik açıdan zorluk yaşayan vatandaşlar devlet yardımlarından faydalanmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi 1100 TL destek alarak rahat bir nefes alıyor. T.C. Kimlik no ile E-Devlet pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınıyor. Normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte pandemi destek başvurusunun yapılıp yapılmayacağı da sorgulanıyor. Peki; E-Devlet pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL destek nasıl alınır? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    1100 TL destek nasıl alınır? T.C. Kimlik no ile 2021 E-Devlet pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?

    1100 TL destek nasıl alınır? T.C. Kimlik no ile 1100 TL destek almak isteyenler başvurularını E-Devlet üzerinden alabiliyor. E-Devlet pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. E-Devlet pandemi destek başvurusu yapmak isteyenler başvuru işlemini kolaylıkla yapabilecek. Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacak.

    1100 TL DESTEK NASIL ALINIR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından e-devlet başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.

    İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebilir.

    Pandemi nedeniyle zor şartlar altında yaşan ailelere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL yardım yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu destek ödemesini 100 TL artırılarak 1100 TL yaptığı açıklandı.

    İhtiyaç sahibi aileler 1100 TL yardım başvurusunun ne zaman verileceğini merak ediyor. Söz konusu ödemelerin başvuru sonuçları henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

        1100 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

        TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

        0- Pazartesi

        2-Salı

        4-Çarşamba

        6-Perşembe

        8- Cuma

        günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

        Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
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        Haberler Ekonomi 1100 TL destek nasıl alınır? T.C. Kimlik no ile 2021 E-Devlet pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?