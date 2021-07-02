1100 TL destek nasıl alınır? T.C. Kimlik no ile 2021 E-Devlet pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?

1100 TL DESTEK NASIL ALINIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından e-devlet başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.

İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebilir.