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    • Ekonomi
    • 02.07.2021 13:02
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    • 02.07.2021 13:02
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    TMO fındık alım fiyatı belli oldu mu? Ordu, Giresun, Samsun fındık fiyatları ne kadar 2021? TMO kaç TL'den fındık alacak?

    TMO Fındık alım fiyatı belli oldu mu 2021? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Karadeniz bölgesi milletvekilleri ile bir araya gelerek fındıkla ilgili gelişmeleri görüştüklerini söyledi. Bakan Pakdemirli, “Hasattan önce TMO fındık alım fiyatlarının açıklanması için çalışma yapıyoruz” dedi. Pakdemirli, "Arzın yoğun olduğu dönemde düşük fiyat oluşumlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz." bilgilerini paylaştı. Peki, Fındık alım fiyatları belli oldu mu? 2021 fındık fiyatları ne kadar? TMO kaç TL'den fındık alacak? İşte son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    TMO fındık alım fiyatı belli oldu mu 2021?

    Fındık fiyatları ne kadar 2021? Sorgulaması gündemde sıklıkla yapılır oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Karadeniz bölgesi milletvekilleri ile bir araya gelerek fındıkla ilgili gelişmeleri görüştüklerini söyledi. Peki TMO kaç TL'den fındık alacak? Pandemiden dolayı her alan olumsuz etkilenirken fındık hasadıyla ilgili fiyat konusu hem vatandaşlar hem de üreticiler tarafından merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…

    TMO FINDIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Karadeniz bölgesi milletvekilleri ile bir araya gelerek fındıkla ilgili gelişmeleri görüştüklerini söyledi. Türkiye'de çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 550 binin üzerinde fındık üreticisinin bulunduğunu ve yaklaşık 740 bin hektar alanda fındık tarımı yapıldığına işaret eden Pakdemirli, "Fındık, ülkemizin en önemli tarımsal ürünlerinden birisidir. Dünya fındık üretiminin yüzde 65'i ülkemizde gerçekleştiriliyor. Ürettiğimiz fındığın yüzde 80'i ihraç ediliyor. Her yıl sağladığı 2 milyar dolar civarındaki ihracat geliri ile tarımsal ürün ticaretimizin en önemli ürünü olma vasfına sahiptir." dedi.

    Pakdemirli, bakanlık olarak fındık rekoltesinin tespitine yönelik illerde ekiplerin çalıştığını, il bazında rekolte ve maliyet tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

    "Düşük fiyat oluşumlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz"

    İç ve dış piyasaları yakından takip ettiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de hasattan önce TMO fındık alım fiyatlarının açıklanması için çalışma yapıyoruz. Böylelikle arzın yoğun olduğu dönemde düşük fiyat oluşumlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz." bilgilerini paylaştı.

        "TMO'nun fındık alım görevi 2021 yılında da devam edecek"

        Pakdemirli, TMO'nun fındık piyasasındaki rolüne de değinerek, şunları kaydetti:

        "2006'dan bu yana gerek yaptığı müdahale alımları gerekse satış ve imalat faaliyetleriyle fındık sektörünün en önemli paydaşı olan TMO, sağlıklı ve sürdürülebilir bir piyasa ortamı oluşturulmasına yönelik önemli katkılar sağladı ve sağlamaya da devam edecek. 2021'de de TMO'nun alım görevi devam edecek. TMO'nun 2021 alımlarına yönelik personel, depo ve finans yönünden hiçbir sıkıntısı bulunmuyor. Fındık alımları için bölgede her türlü hazırlık yapıldı."

        ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM TOPTAN SATIŞ FİYATLARI

        İzmir ve Denizli Şube Müdürlükleri stoklarında bulunan 2020 mahsulü çekirdeksiz kuru üzümlerin toptan satışlarına Temmuz ayında da aşağıda belirtilen fiyat, usul ve esaslarda devam edilecektir.

        2020 Mahsulü Çekirdeksiz Kuru Üzüm Satış Fiyatları (KDV hariç)

        6112 (9 no) 12,90 TL/Kg,

        6113 (8 no) 12,60 TL/Kg,

        6114 (7 no) 12,30 TL/Kg,

        Talepte bulunan firmalara, 250 ton ve üzeri alımlarda, vade farksız 2 ay vade uygulanabilecektir. Vadeli satışlarımıza yukarıda yer alan fiyatlardan devam edilecek olup peşin alımlarda bu fiyatlar üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacaktır.

        Fiyatlarımız 31 Temmuz 2021 tarihine kadar geçerlidir.

        TMO BUĞDAY VE ARPA SATIŞ FİYATLARI BELİRLENDİ

        Ülkemizde 2021 yılı hububat ve bakliyat hasadı lokal olarak Mayıs ayı başında başlamıştır.

        Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hububat ve bakliyat alım fiyat ve politikaları belirlenmiş olup üretim maliyetleri, rekolte durumu, iç ve dış piyasalardaki gelişmeleri de dikkat alınarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 17.05.2021 tarihinde açıklanmıştır.

        Alım fiyatlarımız Makarnalık Buğday için bir önceki yıla göre %36 artışla ton başına 2.450 TL, Kırmızı/Beyaz Sert Ekmeklik Buğday için bir önceki yıla göre %36 artışla ton başına 2.250 TL, arpa için ise %37 artışla ton başına 1.750 TL olarak belirlenmiş olup açıklanan bu fiyatlarla üretici memnuniyeti sağlanmıştır.

        Ancak hasadın henüz başladığı bugünlerde kuraklık nedeniyle oluşan rekolte kaybı ve halen yüksek seviyedeki yurt dışı fiyatlar bahane edilerek borsalarda düşük tonajlardaki işlemlerde yüksek fiyatların belirlendiği gözlenmektedir.

        Üretim, devir stokları ve TMO yetkileri dikkate alındığında önümüzdeki süreç için ürün tedarikinde herhangi bir sıkıntı öngörülmemektedir.

        Piyasaya ürün arzının en yüksek seviyede olduğu hasat döneminde fiyatların bu şekilde suni olarak yükseltilmesine dönük çabaların tüketicilerimizin yanı sıra besici ve yetiştiricilerimizi olumsuz etkileyeceği değerlendirildiğinden, ilgili sektörlerin önünü görmesi, piyasa dengesi ve istikrarını teminen 2021 yılı hasat sonunda başlayacak satışlarımızda uygulanacak fiyatlarımız aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

        - Makarnalık Buğday No:2 ; 2.650 TL/Ton,

        - Ekmeklik Buğday No:2 ; 2.450 TL/Ton,

        - Arpa ; 1.950 TL/Ton.
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