TMO fındık alım fiyatı belli oldu mu? Ordu, Giresun, Samsun fındık fiyatları ne kadar 2021? TMO kaç TL'den fındık alacak?

Fındık fiyatları ne kadar 2021? Sorgulaması gündemde sıklıkla yapılır oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Karadeniz bölgesi milletvekilleri ile bir araya gelerek fındıkla ilgili gelişmeleri görüştüklerini söyledi. Peki TMO kaç TL'den fındık alacak? Pandemiden dolayı her alan olumsuz etkilenirken fındık hasadıyla ilgili fiyat konusu hem vatandaşlar hem de üreticiler tarafından merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…
TMO FINDIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Karadeniz bölgesi milletvekilleri ile bir araya gelerek fındıkla ilgili gelişmeleri görüştüklerini söyledi. Türkiye'de çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 550 binin üzerinde fındık üreticisinin bulunduğunu ve yaklaşık 740 bin hektar alanda fındık tarımı yapıldığına işaret eden Pakdemirli, "Fındık, ülkemizin en önemli tarımsal ürünlerinden birisidir. Dünya fındık üretiminin yüzde 65'i ülkemizde gerçekleştiriliyor. Ürettiğimiz fındığın yüzde 80'i ihraç ediliyor. Her yıl sağladığı 2 milyar dolar civarındaki ihracat geliri ile tarımsal ürün ticaretimizin en önemli ürünü olma vasfına sahiptir." dedi.
Pakdemirli, bakanlık olarak fındık rekoltesinin tespitine yönelik illerde ekiplerin çalıştığını, il bazında rekolte ve maliyet tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
"Düşük fiyat oluşumlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz"
İç ve dış piyasaları yakından takip ettiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de hasattan önce TMO fındık alım fiyatlarının açıklanması için çalışma yapıyoruz. Böylelikle arzın yoğun olduğu dönemde düşük fiyat oluşumlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz." bilgilerini paylaştı.