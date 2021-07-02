TMO fındık alım fiyatı belli oldu mu? Ordu, Giresun, Samsun fındık fiyatları ne kadar 2021? TMO kaç TL'den fındık alacak?

TMO BUĞDAY VE ARPA SATIŞ FİYATLARI BELİRLENDİ

Ülkemizde 2021 yılı hububat ve bakliyat hasadı lokal olarak Mayıs ayı başında başlamıştır.

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hububat ve bakliyat alım fiyat ve politikaları belirlenmiş olup üretim maliyetleri, rekolte durumu, iç ve dış piyasalardaki gelişmeleri de dikkat alınarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 17.05.2021 tarihinde açıklanmıştır.

Alım fiyatlarımız Makarnalık Buğday için bir önceki yıla göre %36 artışla ton başına 2.450 TL, Kırmızı/Beyaz Sert Ekmeklik Buğday için bir önceki yıla göre %36 artışla ton başına 2.250 TL, arpa için ise %37 artışla ton başına 1.750 TL olarak belirlenmiş olup açıklanan bu fiyatlarla üretici memnuniyeti sağlanmıştır.

Ancak hasadın henüz başladığı bugünlerde kuraklık nedeniyle oluşan rekolte kaybı ve halen yüksek seviyedeki yurt dışı fiyatlar bahane edilerek borsalarda düşük tonajlardaki işlemlerde yüksek fiyatların belirlendiği gözlenmektedir.

Üretim, devir stokları ve TMO yetkileri dikkate alındığında önümüzdeki süreç için ürün tedarikinde herhangi bir sıkıntı öngörülmemektedir.

Piyasaya ürün arzının en yüksek seviyede olduğu hasat döneminde fiyatların bu şekilde suni olarak yükseltilmesine dönük çabaların tüketicilerimizin yanı sıra besici ve yetiştiricilerimizi olumsuz etkileyeceği değerlendirildiğinden, ilgili sektörlerin önünü görmesi, piyasa dengesi ve istikrarını teminen 2021 yılı hasat sonunda başlayacak satışlarımızda uygulanacak fiyatlarımız aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- Makarnalık Buğday No:2 ; 2.650 TL/Ton,

- Ekmeklik Buğday No:2 ; 2.450 TL/Ton,

- Arpa ; 1.950 TL/Ton.