Tediye ne zaman ödenecek? Tarih gelip çatıyor! Taşeron ve kamu işçisine ilave tediye 3. taksiti ne zaman yatacak?

Temmuz ayının ilk günleriyle birlikte yüz binlerce kişi tediye ödeme tarihlerini araştırıyor. İlave tediye ödemeleriyle ilgili yapılan açıklamalar mercek altına alındı. Taşeron ve kamu işçilerinin bu yıla ilişkin üçüncü taksit ödemelerinin ne zaman hesaplarına yatırılacağını merak ediyor. Bilindiği üzere ikinci taksit ödemeleri Ramazan Bayramı öncesi yani 11 Mayıs tarihinde yapılmıştı. Peki, tediye ne zaman ödenecek? Taşeron ve kamu işçisine ilave tediye 3. taksiti ne zaman yatacak? İşte detaylar...

İLAVE TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

3. ilave tediye ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta yatırıldı. Yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödendi. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

İşte tediye ödeme miktarları;