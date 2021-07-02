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    • Ekonomi
    • 02.07.2021 13:03
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    • 02.07.2021 13:03
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    Tediye ne zaman ödenecek? Tarih gelip çatıyor! Taşeron ve kamu işçisine ilave tediye 3. taksiti ne zaman yatacak?

    İlave tediye ödemeleri hakkında yaşanan son dakika gelişmeleri 4D'li taşeron ve kamu işçileri tarafından yakından takip ediyor. 3. ilave tediye ödemeleri için heyecanlı bekleyiş devam ederken gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. 2. taksit ödemeleri 11 Mayıs'ta 700 bine yakın çalışanın hesaplarına geçmişti. Peki, tediye ne zaman ödenecek? Taşeron ve kamu işçisine ilave tediye 3. taksiti ne zaman yatacak? İşte merak edilen son gelişmeler

    Tediye ne zaman ödenecek?

    Temmuz ayının ilk günleriyle birlikte yüz binlerce kişi tediye ödeme tarihlerini araştırıyor. İlave tediye ödemeleriyle ilgili yapılan açıklamalar mercek altına alındı. Taşeron ve kamu işçilerinin bu yıla ilişkin üçüncü taksit ödemelerinin ne zaman hesaplarına yatırılacağını merak ediyor. Bilindiği üzere ikinci taksit ödemeleri Ramazan Bayramı öncesi yani 11 Mayıs tarihinde yapılmıştı. Peki, tediye ne zaman ödenecek? Taşeron ve kamu işçisine ilave tediye 3. taksiti ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    İLAVE TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

    3. ilave tediye ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta yatırıldı. Yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödendi. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

    İşte tediye ödeme miktarları;

    Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak. 3'üncü ödeme tarihi belli olduğunda takvim.com.tr'de yer alacak.

    2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

    İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.

        İLAVE TEDİYE NEDİR?

        6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

        Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

        KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?

        52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

        * Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

        * Kamu iktisadi teşekkülleri,

        * Genel ve katma bütçeli kurumlar,

        * Özel bütçeli idareler,

        * Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

            TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

            Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayan pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.
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            Haberler Ekonomi Tediye ne zaman ödenecek? Tarih gelip çatıyor! Taşeron ve kamu işçisine ilave tediye 3. taksiti ne zaman yatacak?