Son dakika: Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nda sona gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmalarda sona geldiklerini belirterek, "Kısa süre sonra Konya ve Karaman'ı hızlı trenle birbirine bağlıyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı için uluslararası bağımsız kuruluşların sertifikasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.
İnşaat ve hizmete alma çalışmaları TCDD tarafından yürütülen hattın, bölgenin istihdam ve ekonomik gelişimine güç katması bekleniyor.