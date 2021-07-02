Son dakika: Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nda sona gelindi

Günlük 34 çift tren olan hat kapasitesi 3 kat artacak. Mersin Limanı ile Yenice Lojistik Merkezi'nin demir yolu ile bağlantısı güçlendirilecek.

Çalışmalar kapsamında, Konya-Karaman kesiminde altyapı, üstyapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemeleri tamamlanarak hat elektrikli hale getirildi. Sinyalizasyon çalışmaları tamamlandı. Demir yolunda, 74 köprü ve menfez, 11 yaya alt ve üstgeçidi inşa edildi.