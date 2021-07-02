2 Temmuz ANLIK altın fiyatları: 18-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Vatandaşlar arasında çok değerli bir kazandırma aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketli seyir devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,9 artışla 495,50 liradan tamamlamıştı. Ayrıca Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin 240 liraya yükseldi. Peki, 18-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Temmuz anlık altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?