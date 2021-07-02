2 Temmuz ANLIK altın fiyatları: 18-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Vatandaşlar arasında çok değerli bir kazandırma aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketli seyir devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,9 artışla 495,50 liradan tamamlamıştı. Ayrıca Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin 240 liraya yükseldi. Peki, 18-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Temmuz anlık altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,9 artışla 495,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 803,00 lira, Cumhuriyet altını 3.286,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 yükselişle 495,50 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 496 BİN 240 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin 240 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 494 bin 600 lirayı, en yüksek ise 497 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artarak 496 bin 240 liradan tamamladı.