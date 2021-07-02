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    • Ekonomi
    • 02.07.2021 09:10
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    • 02.07.2021 09:10
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    2 Temmuz ANLIK altın fiyatları: 18-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Piyasalarda haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler yatırımcıları tarafından heyecanla araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 803,00 lira, Cumhuriyet altını 3.286,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 yükselişle 495,50 liradan işlem görmüştü. Peki, 18-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Temmuz anlık altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Vatandaşlar arasında çok değerli bir kazandırma aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketli seyir devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,9 artışla 495,50 liradan tamamlamıştı. Ayrıca Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin 240 liraya yükseldi. Peki, 18-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Temmuz anlık altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,9 artışla 495,50 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 803,00 lira, Cumhuriyet altını 3.286,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 yükselişle 495,50 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 496 BİN 240 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin 240 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 494 bin 600 lirayı, en yüksek ise 497 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artarak 496 bin 240 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 300 milyon 76 bin 744,86 lira, işlem miktarı ise 608,11 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 315 milyon 778 bin 473,34 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Alan Yetkili Müessese, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

        Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini, dolara olan talebin artmasının ise bu yükselişi baskıladığını söyledi.

            Teknik olarak altının ons fiyatının yeniden 1.760-1.790 dolar bandındaki hareketine geri döndüğüne işaret eden analistler, bandın hangi yönde kırılacağının bundan sonraki seyir açısından önem taşıdığını kaydetti.

            Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin yanı sıra Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, yeni tip koronavirüsün "Delta" varyantı ve para politikalarının seyri açısından ipucu verecek her türlü veri ve sözle yönlendirmenin gündemin odağında kalmaya devam edeceğini vurguladı.
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            Haberler Ekonomi 2 Temmuz ANLIK altın fiyatları: 18-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu?