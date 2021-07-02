Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.07.2021 15:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2021 15:51
    ABONE OL

    Kütahya Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı? Kütahya Şeker hisse ne zaman işlem görecek?

    Kütahya Şeker hisse ne zaman işlem görecek? Kütahya Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı? SPK tarafından onay verilen halka arz süreçleri devam ediyor. Halka arz sürecinde şirketlerden hisse almak için yatırımcılar başvuruda bulunuyor. 1-2 Temmuz’da Kütahya Şeker halka arz talep toplama işlemleri tamamlanıyor. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından gözler Kütahya Şeker halka arz sonuçlarına çevrildi. Peki; Kütahya Şeker hisse ne zaman işlem görecek?

    takvim.com.tr
    Kütahya Şeker hisse ne zaman işlem görecek?

    Kütahya Şeker hisse ne zaman işlem görecek? Kütahya Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı? Kütahya Şeker tarafından yapılan açıklamaya göre; halka arz sürecinin 1-2 Temmuz'da yapılacağı açıklandı. Halka arz talep toplama tarihlerinin sona ermesinin ardından göler Kütahya Şeker halka arz sonuçlarına çevrildi. Peki; Kütahya Şeker hisse ne zaman işlem görecek?

    KÜTAHYA ŞEKER HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Kütahya Şeker hisselerinin 5-9 Temmuz tarihleri arasında işlem görmesi bekleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

    KÜTAHYA ŞEKER HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Kütahya Şeker halka arz sonuçlarıyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Sonuçların gelecek haftadan itibaren açıklanması bekleniyor.

    KÜTAHYA ŞEKER HALKA ARZ BİTTİ Mİ?

    Türkiye'nin ilk özel şeker fabrikası olma özelliği taşıyan Kütahya Şeker, 8.000.000 TL sermaye ile 7.500 dekar üzerine 3830 m² kapalı alana kurulmuştur. Makine ve tesisleri Alman firmaları tarafından temin edilmiş, inşaat ve montajı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. teknik elemanları ve işçileri tarafından tamamlanmıştır.

    Kuruluş kapasitesi 800 ton/gün olan fabrika, 1973 yılında revize edilerek kapasitesi 1.800 ton/gün'e çıkarılmıştır. Gıda sektöründe 68 yıllık geçmişe sahip olan bir firma. Aynı zamanda Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Türkiyenin ilk özel şeker fabrikası olma niteliğine sahiptir. Özelleştirme ile birlikte yatırımlar devam etmiş 2005 yılında pancar analiz laboratuvarı projesi, 2006 yılında kalite yönetim sistemi, 2007 yılında baca gazı arıtım sistemi projesi tamamlanmıştır.

        Şirket, 2009 yılında kapasite artışı projelendirilmiş; bu kapsamda 125 m³'lük Kireç Ocağı, Kuru Sistem Nakil Bandı, Pancar Kesme Makinesi, Yatay Küspe Preseleri, Difüzyon ve Haşlama Ünitesi, Çamur Koyulaştırma Filtreleri, Koyu Şerbet Filtreleri, Plakalı Isıtıcılar, Kristal Şeker Kurutma Tromeli, Kristal Şeker Santrifüjleri tamamlanmıştır. 4,5 MW Türbin ve Şalt sistemi, 45 ton/h'luk Akışkan Yataklı Kazan, İlave Buharlaştırıcılar, Refrijerant, Pişirim Kazanları, Borulama ve Otomasyon işleri yapılmıştır. 2011 yılında yatırımlar tamamlanarak bu yıldan itibaren kampanyalarda 3500-4000 t/g kapasiteyle çalışmaya başlamıştır.

        Pancarın ideal stoklanma süresi gözetildiğinde, siloda bekleyen pancardaki şeker kayıplarının minimuma indirilmesi amacıyla pancar kampanyasının 110-120 günlere çekilmesi hedeflenmiştir. Yatırımlar tamamlandıktan sonra; fabrika daha kaliteli üretim yapan, enerjiyi ve hammaddeyi daha ekonomik kullanan, daha verimli bir fabrika olmuştur.

        Kütahya Şeker Fabrikası için 1-2 Temmuz'da talep toplanacak. Halka arz satış fiyatı 21 TL, işlem kodu ise 'KTSKR' olarak belirlendi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İngilizlerden skandal manşet!
        Haberler Ekonomi Kütahya Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı? Kütahya Şeker hisse ne zaman işlem görecek?