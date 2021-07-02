Kütahya Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı? Kütahya Şeker hisse ne zaman işlem görecek?

Kütahya Şeker hisse ne zaman işlem görecek? Kütahya Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı? Kütahya Şeker tarafından yapılan açıklamaya göre; halka arz sürecinin 1-2 Temmuz'da yapılacağı açıklandı. Halka arz talep toplama tarihlerinin sona ermesinin ardından göler Kütahya Şeker halka arz sonuçlarına çevrildi. Peki; Kütahya Şeker hisse ne zaman işlem görecek?
KÜTAHYA ŞEKER HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Kütahya Şeker hisselerinin 5-9 Temmuz tarihleri arasında işlem görmesi bekleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.
KÜTAHYA ŞEKER HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kütahya Şeker halka arz sonuçlarıyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Sonuçların gelecek haftadan itibaren açıklanması bekleniyor.
KÜTAHYA ŞEKER HALKA ARZ BİTTİ Mİ?
Türkiye'nin ilk özel şeker fabrikası olma özelliği taşıyan Kütahya Şeker, 8.000.000 TL sermaye ile 7.500 dekar üzerine 3830 m² kapalı alana kurulmuştur. Makine ve tesisleri Alman firmaları tarafından temin edilmiş, inşaat ve montajı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. teknik elemanları ve işçileri tarafından tamamlanmıştır.
Kuruluş kapasitesi 800 ton/gün olan fabrika, 1973 yılında revize edilerek kapasitesi 1.800 ton/gün'e çıkarılmıştır. Gıda sektöründe 68 yıllık geçmişe sahip olan bir firma. Aynı zamanda Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Türkiyenin ilk özel şeker fabrikası olma niteliğine sahiptir. Özelleştirme ile birlikte yatırımlar devam etmiş 2005 yılında pancar analiz laboratuvarı projesi, 2006 yılında kalite yönetim sistemi, 2007 yılında baca gazı arıtım sistemi projesi tamamlanmıştır.