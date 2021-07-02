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    • Ekonomi
    • 02.07.2021 10:32
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    • 02.07.2021 10:37
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    Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli! Aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme

    Son dakika haberleri... Koronavirüsle mücadelede canla başla çalışan aile hekimleri hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan flaş bir açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı, aşı Programı Teşviki çerçevesinde 1 Temmuz'dan itibaren aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise 1500 liraya kadar aylık ek ödemede bulunulacak.

    Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanması hedefiyle yürütülen aşılama çalışmalarında önemli görev üstlenen aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına ek ödemede bulunacak.



    Aile hekimlikleri, Türkiye'de bir yılı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınıyla mücadelede hem koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi hem de Kovid hastaları ile temaslıların izlenmesinde önemli görev üstlendi.

    Son dönemdeki yoğun aşılama programıyla salgının bitirilmesi için en büyük adım atılırken, aile sağlığı merkezleri, aşının en etkin uygulayıcıları arasında yer aldı.

        Sağlık Bakanlığı, salgın şartlarına rağmen bütün çocukluk çağı aşılarının eksiksiz tamamlanmasını sağlayan, aynı zamanda Kovid-19 aşı programının uygulanmasına önemli katkılarda bulunan aile hekimliği birimlerini teşvik etmek için harekete geçti.

        Aile hekimliği birimlerinde kayıtlı aşısız birey kalmamasını hedefleyen Bakanlık, Aşı Programı Teşviki kapsamında aile hekimlerine yapılacak ek ödemeleri karara bağladı.

        Bu çerçevede 1 Temmuz'dan itibaren aşılamadaki başarıları dikkate alınarak aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise 1500 liraya kadar aylık ek ödeme verilecek.
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        1 Temmuz'dan itibaren geçerli! Aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme
        Haberler Ekonomi Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli! Aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme