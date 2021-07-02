Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli! Aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme





Aile hekimlikleri, Türkiye'de bir yılı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınıyla mücadelede hem koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi hem de Kovid hastaları ile temaslıların izlenmesinde önemli görev üstlendi.