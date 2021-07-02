Şahmar Marketler Grubu bir gecede kapandı! Tedarikçiler elleri boş döndü

Ki bu bankaya da olan kredi de düzenli ödeniyordu. Banka, kredisini istediği gibi icra takibi başlattı. Durum böyle olunca resmen çöktük. Azeri bir iş insanı ile de ortak iş yapacaktık. Onun 5 milyon dolarlık bir kaynak sağlama durumu vardı. Bankanın bu hareketi sonrası o iş de ortada kaldı" diye konuştu.