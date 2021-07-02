Şahmar Marketler Grubu bir gecede kapandı! Tedarikçiler elleri boş döndü

Gıda perakendeciliğinde, büyük oyuncuların yanı sıra yerel marketler diye de ifade edilen onlarca oyuncu bulunuyor. Dinamik bir konumda olan sektörde hemen her market zinciri bir diğerini tanır.
Sektörün son günlerdeki en önemli gündem konusu ise, kapatma kararı alan bir market zinciri oldu. Hürriyet'in haberine göre; sektörün bilinen markalarından biri olan Şahmar Grup Marketler Zinciri, geçen pazartesi günü kapılarını açmadı. Müşterilerin yaşadığı şokun bir benzerini, gruba mal tedarik eden firmaların yetkilileri de yaşadı.
Mağazaların açılmadığını öğrenen alacaklı firma yetkilileri, şirketin Esenler'deki merkez binasına gitti. Ancak, binada şirketin herhangi bir çalışanına ulaşılamadığı gibi eşyaların da boşaltıldığı görüldü.