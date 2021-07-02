İşverenlere teşvik müjdesi! Her 1 yıla bir ay sigorta prim desteği!

Düzenleme 29 Haziran ve sonrasında yapılan teşvik belgesi başvurularına uygulanacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Tekstil, hazır giyim sektöründe 1 veya 2'inci bölgeden diğer bölgelere taşınan firmalara verilen teşvik için başvuru süresi de bu yılın sonuna uzatıldı. Kâğıt üretimine yönelik yatırımlar da teşviklerden yararlanabilecek.