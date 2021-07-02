İşverenlere teşvik müjdesi! Her 1 yıla bir ay sigorta prim desteği!

Cumhurbaşkanı kararıyla genç ve kadın istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılıyor. Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınırken, çevre yatırımlarının kapsamı da genişletildi.
Genç ve kadın istihdamına yönelik atılacak adımlarla ilgili düzenleme 29 Haziran ve sonrasında yapılan teşvik belgesi başvurularına uygulanacak.
İşte atılan adımlarla ilgili detaylar:
GENÇ VE KADIN İSTİHDAMINDA FLAŞ KARAR: HER YIL İÇİN BİR AY İLAVE
Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin yeni düzenlemeye göre teşvik belgesindeki çalışan sayısını geçmemek üzere yatırım süresince genç, kadın çalıştıranların çalışma süresi 1 yılı geçtiyse başvuruya gerek kalmadan her 1 yıla 1 ay ilave teşvik verilecek.