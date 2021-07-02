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    • Ekonomi
    • 02.07.2021 09:02
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    • 02.07.2021 09:10
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    İşverenlere teşvik müjdesi! Her 1 yıla bir ay sigorta prim desteği!

    Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla genç ve kadın istihdamına önem veren firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılıyor. Söz konusu kararla her 1 yıl için bir ay ilave sigorta prim desteği ile salgın nedeniyle yarım kalan, tamamlanamayan yatırımlarda teşvik belgelerine 2 yıl ek süre verilecek. İşte detaylar…

    Cumhurbaşkanı kararıyla genç ve kadın istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılıyor. Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınırken, çevre yatırımlarının kapsamı da genişletildi.

    Genç ve kadın istihdamına yönelik atılacak adımlarla ilgili düzenleme 29 Haziran ve sonrasında yapılan teşvik belgesi başvurularına uygulanacak.

    İşte atılan adımlarla ilgili detaylar:

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    Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin yeni düzenlemeye göre teşvik belgesindeki çalışan sayısını geçmemek üzere yatırım süresince genç, kadın çalıştıranların çalışma süresi 1 yılı geçtiyse başvuruya gerek kalmadan her 1 yıla 1 ay ilave teşvik verilecek.

        Düzenleme 29 Haziran ve sonrasında yapılan teşvik belgesi başvurularına uygulanacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Tekstil, hazır giyim sektöründe 1 veya 2'inci bölgeden diğer bölgelere taşınan firmalara verilen teşvik için başvuru süresi de bu yılın sonuna uzatıldı. Kâğıt üretimine yönelik yatırımlar da teşviklerden yararlanabilecek.

        İşte madde madde düzenleme...

        - Genç, kadın istihdamına destek süresi uzatıldı

        - Cumhurbaşkanı kararıyla her 1 yıla 1 ay ilave teşvik

            - Tamamlanamayan yatırımlarda teşvik belgelerine 2 yıl ek süre verilecek

            - Tekstilde 1,2. bölgeden taşınan firmalara teşvik süresi uzatıldı

            - Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alındı
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                Haberler Ekonomi İşverenlere teşvik müjdesi! Her 1 yıla bir ay sigorta prim desteği!