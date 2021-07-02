Rusya'dan sonra Almanya da seyahat uyarısını kaldırdı! Alman turist hedefi 3 milyon

Türkiye'nin hızlı ve başarılı bir şekilde yürüttüğü aşılama çalışması yurtdışı kapılarını arka arkaya açıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ana pazarlarından biri olan Rusya'nın seyahat yasaklarını kaldırmasının ardından bir müjde de Almanya'dan geldi. Almanya, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kaldırdığını bildirdi.
AVRUPA'NIN LOKOMOTİFİ
Almanya'nın Avrupa'nın lokomotifi görevini üstlendiğini belirten turizmciler, "Şu anda Türkiye yasağını Hollanda, Belçika ve Danimarka, İsveç, Norveç gibi İskandinav ülkeleri sürdürüyor. Ancak Almanya Avrupa'nın lokomotifi konumunda. Bu ülkeler de önümüzdeki 2-3 hafta içinde yasakları kaldırır" dedi.
YASAK KALKTI! HEDEF 3 MİLYON
Sabah'ın haberine göre, Almanya'da Türkiye'ye yönelik talebin İspanya, İtalya, Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinin de önüne geçtiğini vurgulayan turizmciler, eğer bir olumsuzluk yaşanmazsa yılın ikinci yarından 2.5-3 milyon Alman turistin ülkemize geleceğini kaydetti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, "2019'un ilk 6 ayında Almanya'dan ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 1.8 milyon iken yılın ikinci yarısında 3.2 milyon Alman gelmişti. 2019'un ikinci yarısında yakaladığımız performansa yakın bir grafik yakalamayı bekliyoruz. Pandemi kaynaklı herhangi bir kısıtlama yaşanmazsa Almanya'dan 2.5 ila 3 milyon arasında ziyaretçinin geleceğini öngörüyoruz" diye konuştu.