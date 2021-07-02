Rusya'dan sonra Almanya da seyahat uyarısını kaldırdı! Alman turist hedefi 3 milyon





Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer de, Almanya'nın Avrupa'da lokomotif ülke konumunda bulunduğunu söyledi. "Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkeleri de önümüzdeki günlerde yasakları kaldırır" diyen Karaer, şunları anlattı: "Almanların çok güçlü bir Türkiye talebi var. Sezon geç açıldı ancak bir aksilik olmazsa geç kapanacak gibi görünüyor."



KOVİD SERTİFİKASI DEVREDE

Diğer yandan Avrupa Birliği'nde (AB) "Dijital Covid Sertifikası" uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu AB dışındaki bazı ülkelere uygulanan, 'zorunlu haller dışında seyahat kısıtlaması'na devam edilecek. Komisyon, kısıtlamaları her 2 haftada bir gözden geçiriyor.

