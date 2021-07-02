Perakendenin yol haritasını çizdi

önde gelen perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi şirketlerin çatı kuruluşu olan'un Dünya Perakende Başkanlığı'nı yürüten Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı, 2 yıllık görev süresini tamamladı.Bundan sonraki dönemde çalışmalarına CGF Yönetim Kurulu ve Yönetişim Komitesi'nde devam edecek olan Tort, "Görev sürem içinde pandemi gibi beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldık. Çok paydaşlı sürdürülebilirlik yaklaşımımız tüm sektörlere örnek oldu" dedi.