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    Çalışanlar dikkat! İş hayatında yeni dönem: Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin, nakdi ücret desteği, fesih yasağı...

    1 Temmuz 2021'de kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin gibi uygulamaların sona ermesiyle yeni bir dönem başladı. Destekler 661 milyar lirayı buldu. İşte pandemi dönemi ve sonrasında başlayan yeni dönemin detayları...

    Çalışanlar dikkat! 'İş'te yeni dönem

    Pandemi döneminde çalışma hayatında hem işçiyi hem de işvereni koruyan destekler devreye alınmıştı. Bu desteklerin 30 Haziran itibariyle sona ermesi sonrasında dün yeni bir dönem de başlamış oldu.



    Çalışanlar normal mesaiye ve maaşa dönerken, işverenler de onların primlerini 30 gün üzerinden yatıracak. Bu arada ücretsiz izindeki çalışanlar da işbaşı yaptı.



    Bugüne kadar 3.7 milyon çalışan kısa çalışma ödeneğinden yararlanırken; emekliye, esnafa, işçiye ve sosyal taraflara yapılan destekler 661 milyar lirayı buldu.



        İşte pandemi dönemi ve sonrasında başlayan yeni dönemin detayları...

        NELER SONA ERDİ?
        ● Kısa çalışma ödeneği
        ● Fesih yasağı
        ● Tek taraflı ücretsiz izin
        ● Nakdi ücret desteği



        İŞYERLERİNDE NELER DEĞİŞTİ?
        ● Normal çalışma ve mesai başladı.
        ● İşçiler günlük 7.5, haftalık 45 saat çalışacak.
        ● Primler 1 ay için 30 gün üzerinden yatırılacak.
        ● Çalışanlar maaşını işverenden ve iş sözleşmesinde yazan miktar üzerinden tam olarak alacak.
        ●1 Temmuz itibariyle sözleşmeler sona erdirilebilecek.



        HER KESİME DESTEK GELDİ

        EMEKLİYE
        ● En düşük maaş 1.500 TL'ye çıkartıldı.
        ● İkramiyeler 1.100 TL'ye yükseltildi.




            ÇİFTÇİYE
            ● Çiftçilerin ürünlerinin alım fiyatları açıklandı, TMO devreye girdi.
            ● Kuraklıktan zarar görenlerin banka ve kooperatif borçları ertelendi.
            ● Hal yasası ile ürünlerin değer bulması için çalışmalar başladı.
            ● Sözleşmeli tarım yasası Meclis'e geldi.



            ESNAFA
            ● 848 bin esnafa uygun şartlarda kredi açıldı.
            ● 1.2 milyon esnafa 4.4 milyar liralık ciro, kira desteği verildi.
            ● 1.3 milyon esnafa 4.6 milyar liralık hibe desteği başlatıldı.
            ● 219 milyar liralık vergi ve prim ödemeleri ertelendi.
            ● Yapılandırma yolu açıldı.



            SOSYAL DESTEK
            ● 800 bin vatandaşa 6 ay ödemesiz nakit desteği kredisi verildi.
            ● 7 milyon haneye sosyal destek ödemeleri yapıldı.
            ● Tüm sosyal ödemelerin toplamı 181 milyar lirayı buldu.



                ÇALIŞANLARA
                ● 3.7 milyon çalışana kısa çalışma ödeneği verildi.
                ● 1 milyon vatandaş işsizlik ödeneği aldı.
                ● 2.8 milyon çalışana nakdi ücret desteği verildi.
                ● Fesih yasağı 30 Haziran'a kadar sürdürüldü.
                ● Çalışana ödemeler 67.5 milyar liraya ulaştı.



                FİRMALARA
                ● 400 bin firmaya uygun şartlarda kredi kullandırıldı.
                ● Nakit desteği kredilerinin toplamı 315 milyar lirayı buldu.
                ● Vergi ve prim ödemeleri ertelendi.
                ● Birçok sektörde KDV oranları düşürüldü.
                ● Kısa çalışma ödeneği ile işyerleri ayakta tutuldu.
                ● 26 milyar liralık vergi, 4 milyar liralık primden vazgeçildi.
                ● Yeni Nefes Kredisi devreye alındı.
                ● İlave istihdama 500 bin liraya varan hesaplı kredi imkanı başlatıldı.
                ● Yapılandırma yasası ile borçların faizleri silindi, taksit imkanı getirildi.

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                Haberler Ekonomi Çalışanlar dikkat! İş hayatında yeni dönem: Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin, nakdi ücret desteği, fesih yasağı...