Çalışanlar dikkat! İş hayatında yeni dönem: Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin, nakdi ücret desteği, fesih yasağı...

Pandemi döneminde çalışma hayatında hem işçiyi hem de işvereni koruyan destekler devreye alınmıştı. Bu desteklerin 30 Haziran itibariyle sona ermesi sonrasında dün yeni bir dönem de başlamış oldu.
Çalışanlar normal mesaiye ve maaşa dönerken, işverenler de onların primlerini 30 gün üzerinden yatıracak. Bu arada ücretsiz izindeki çalışanlar da işbaşı yaptı.
Bugüne kadar 3.7 milyon çalışan kısa çalışma ödeneğinden yararlanırken; emekliye, esnafa, işçiye ve sosyal taraflara yapılan destekler 661 milyar lirayı buldu.