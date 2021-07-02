Çalışanlar dikkat! İş hayatında yeni dönem: Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin, nakdi ücret desteği, fesih yasağı...





FİRMALARA

● 400 bin firmaya uygun şartlarda kredi kullandırıldı.

● Nakit desteği kredilerinin toplamı 315 milyar lirayı buldu.

● Vergi ve prim ödemeleri ertelendi.

● Birçok sektörde KDV oranları düşürüldü.

● Kısa çalışma ödeneği ile işyerleri ayakta tutuldu.

● 26 milyar liralık vergi, 4 milyar liralık primden vazgeçildi.

● Yeni Nefes Kredisi devreye alındı.

● İlave istihdama 500 bin liraya varan hesaplı kredi imkanı başlatıldı.

● Yapılandırma yasası ile borçların faizleri silindi, taksit imkanı getirildi.

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