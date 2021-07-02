BDDK'dan kredi kartı taksitlerine yeni ayar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kuyum, mobilya ve elektronikte kredi kartı taksit süresini yeniden düzenledi.



● Kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısı 6 aydan 3 aya indirildi.



● Mobilya ve elektrikli eşya alımında kredi kartına taksit 12 aydan 9 aya düşürüldü. Fiyatı 3 bin 500 ile 5 bin lira arası olan televizyonlarda taksit sayısı 9 ay, 5 bin lira ve üstüne ise 4 ay olarak belirlendi.



● Taşıt alımında da kredi vadesi yeniden düzenlendi. Fiyatı 120 bin lira ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indi. Vade sınırı, 120 bin ile 300 bin lira arasındaki araçlarda 48 aydan 36 aya, 300 bin ile 750 bin lira arasındaki araçlarda 36 aydan 24 aya çekildi.



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