Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından verilen 13. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail Olpak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay'ın da katıldığı törende, Turkuvaz Medya Grubu'na 3 ödül geldi. 'Yılın Araştırma Haberi' ödülü Sabah Ekonomi Muhabiri Betül Alakent'e, 'Söyleşi-Röportaj' ödülü INBUSINESS Dergisi'nden Nilgün Çavdar'a, 'Jüri Özel Ödülü' de Para Dergisi'nden Merve Yılmaz'a verildi.
- Ekonomi
- 02.07.2021 Gazete