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    Turkish Cargo 100 milyon doz taşıdı

    Turkish Cargo dünyanın her yerine aşı ulaştırdı. Şirket ilaç taşımacılığında küresel pazar payını yüzde 7.5’e çıkardı. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    100 milyon doz taşıdı
    Turkish Cargo, 100 milyon doz Covid-19 aşısını, dünyanın 35'ten fazla ülkesine ulaştırmayı başardı.




    THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, aşı üretim merkezine çok uzak olan ülkeler için nefes olduklarına dikkati çekerek, "Başta ülkemize yaptığımız uçuşlar olmak üzere Çin'den Brezilya'ya, Hindistan'dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ve bu gibi yüzlerce aşı taşımasında kendini kanıtlayan Turkish Cargo, 100 milyon doz taşımaya ulaştı" dedi.

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