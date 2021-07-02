Turkish Cargo 100 milyon doz taşıdı

Turkish Cargo, 100 milyon doz Covid-19 aşısını, dünyanın 35'ten fazla ülkesine ulaştırmayı başardı.
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, aşı üretim merkezine çok uzak olan ülkeler için nefes olduklarına dikkati çekerek, "Başta ülkemize yaptığımız uçuşlar olmak üzere Çin'den Brezilya'ya, Hindistan'dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ve bu gibi yüzlerce aşı taşımasında kendini kanıtlayan Turkish Cargo, 100 milyon doz taşımaya ulaştı" dedi.
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, aşı üretim merkezine çok uzak olan ülkeler için nefes olduklarına dikkati çekerek, "Başta ülkemize yaptığımız uçuşlar olmak üzere Çin'den Brezilya'ya, Hindistan'dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ve bu gibi yüzlerce aşı taşımasında kendini kanıtlayan Turkish Cargo, 100 milyon doz taşımaya ulaştı" dedi.