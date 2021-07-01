Varlık Barışı’nda süre 6 ay uzatıldı (Ekonomi haberleri)



● ACİL haller dışında ne surette olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek.

● RESMİ araçlar özel işlerde, tatil günlerinde ve personel servis aracı olarak kullanılmayacak, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis edilmeyecek.

● BAKANLIKLARDA hizmet taşıtlarından en fazla 3 adedi bakanlar tarafından belirlenecek esaslara göre makam hizmetlerinde kullanılabilecek.

● CEP telefonları, kararname ile belirlenen makamlar için tahsis edilecek.

● KURUMLAR kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama, taahhütte bulunmayacak.