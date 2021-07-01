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    Varlık Barışı’nda süre 6 ay uzatıldı (Ekonomi haberleri)

    Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan 'Varlık Barışı'nda başvuru süresi 6 ay uzatıldı. Sürenin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı dün yayımlandı.

    Varlık Barışı’nda süre 6 ay uzatıldı

    Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan 'Varlık Barışı'nda başvuru süresi 6 ay uzatıldı. Sürenin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı dün yayımlandı. Yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan varlık barışında süre 30 Haziran'da bitiyordu. Varlıklarını Ocak 2022'ye kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirenler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek.

    ÜRETEN KADINLARA DESTEK SÜRÜYOR
    Halkbank Genel Müdürü     Osman Arslan, Dijital Krediler Platformu'nu kadın girişimcilerin hizmetine sunduklarını belirterek, "Böylece şubeye gitmeksizin halkbankkobi.com. tr üzerinden kredi başvurusunda bulunabilecekler" dedi. Samsun'da gerçekleştirilen 'Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı'nda konuşan Arslan, "Kadınlarımızın girişimciliğini desteklemek, Halkbank olarak bizim aile misyonumuzu güçlendirmenin temel parçasıdır" diye konuştu.

    FAHİŞ FİYATLARI BİTİRECEK KOMİTE
    Enflasyonla     mücadelede önemli rol üstlenecek Fiyat İstikrarı Komitesi ile ekonomi politikalarında eşgüdümü sağlayacak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izleyecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruldu. Kararnamede, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla kurulduğu vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir" değerlendirmesini yaptı.

        KAMUDA TASARRUF DÖNEMİ
        Kamuda         her kalemde tasarruf dönemi başladı. Taşıt sayısı yüzde 20 azaltılacak, yeni inşaata başlanmayacak, yeni kiralama yapılmayacak. Milli bayramlar dışında davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek. Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesine göre;

        ● HİÇBİR surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak.


        ● ACİL haller dışında ne surette olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek.
        ● RESMİ araçlar özel işlerde, tatil günlerinde ve personel servis aracı olarak kullanılmayacak, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis edilmeyecek.
        ● BAKANLIKLARDA hizmet taşıtlarından en fazla 3 adedi bakanlar tarafından belirlenecek esaslara göre makam hizmetlerinde kullanılabilecek.
        ● CEP telefonları, kararname ile belirlenen makamlar için tahsis edilecek.
        ● KURUMLAR kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama, taahhütte bulunmayacak.

        HEM ARABA HEM UÇAK
        Slovakya'da         Klein Vision adlı şirketin geliştirdiği uçan araba AirCar, 35 dakikalık testi başarıyla tamamladı. Nitra kentindeki havalimanından kalkan AirCar, başkent Bratislava'daki uluslararası havalimanına iniş yaptı. Yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaşan uçan arabanın havadayken hızı saatte 170 kilometreyi aştı.

            Aracın geliştiricisi Prof. Stefan Klein, AirCar'ın tamamlandığında 1000 kilometre menzile sahip olacağını söyledi. Arabanın otomobilden uçağa dönüşmesi sadece 2 dakika 15 saniye sürüyor. 200 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan uçan araba aynı anda 2 kişiyi taşıyabiliyor. AirCar dikey iniş ve kalkış gerçekleştiremiyor. Uçan otomobilin havalanması için piste ihtiyaç duyuluyor.
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            Haberler Ekonomi Varlık Barışı’nda süre 6 ay uzatıldı (Ekonomi haberleri)