Varlık Barışı’nda süre 6 ay uzatıldı (Ekonomi haberleri)

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan 'Varlık Barışı'nda başvuru süresi 6 ay uzatıldı. Sürenin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı dün yayımlandı. Yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan varlık barışında süre 30 Haziran'da bitiyordu. Varlıklarını Ocak 2022'ye kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirenler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek.
ÜRETEN KADINLARA DESTEK SÜRÜYOR
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Dijital Krediler Platformu'nu kadın girişimcilerin hizmetine sunduklarını belirterek, "Böylece şubeye gitmeksizin halkbankkobi.com. tr üzerinden kredi başvurusunda bulunabilecekler" dedi. Samsun'da gerçekleştirilen 'Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı'nda konuşan Arslan, "Kadınlarımızın girişimciliğini desteklemek, Halkbank olarak bizim aile misyonumuzu güçlendirmenin temel parçasıdır" diye konuştu.
FAHİŞ FİYATLARI BİTİRECEK KOMİTE
Enflasyonla mücadelede önemli rol üstlenecek Fiyat İstikrarı Komitesi ile ekonomi politikalarında eşgüdümü sağlayacak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izleyecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruldu. Kararnamede, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla kurulduğu vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir" değerlendirmesini yaptı.