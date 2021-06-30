1 Temmuz sigara fiyatları nasıl oldu? Sigara zammı son dakika var mı? Sigaraya zam geldi mi?

1 Temmuz sigara fiyatları nasıl oldu? Sigara zammı var mı? Sigaraya zam gelecek mi? Özel tüketim vergisi (ÖTV) asgari maktu tutarlarında değişiklik olup olmayacağı merak edilirken gözler sigara fiyatlarına çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, sigara birim paketlerinin arka yüzeylerinde yer alan birleşik sağlık uyarısı alanını yüzde 85'ten yüzde 100'e yükseltti. Peki; sigara fiyatları nasıl? 1 Temmuz sigara zammı var mı?