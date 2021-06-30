1 Temmuz sigara fiyatları nasıl oldu? Sigara zammı son dakika var mı? Sigaraya zam geldi mi?

1 Temmuz sigara fiyatları nasıl oldu? Sigara zammı var mı? Sigaraya zam gelecek mi? Özel tüketim vergisi (ÖTV) asgari maktu tutarlarında değişiklik olup olmayacağı merak edilirken gözler sigara fiyatlarına çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, sigara birim paketlerinin arka yüzeylerinde yer alan birleşik sağlık uyarısı alanını yüzde 85'ten yüzde 100'e yükseltti. Peki; sigara fiyatları nasıl? 1 Temmuz sigara zammı var mı?
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Sigaraya zam iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Yeni bir karar olmadığı takdirde sigara fiyatlarında artış yaşanmayacak.
İşte Temmuz 2021 güncel sigara fiyat listesi;
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL