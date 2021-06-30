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    • Ekonomi
    • 01.07.2021 08:36
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    • 01.07.2021 08:36
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    1 Temmuz sigara fiyatları nasıl oldu? Sigara zammı son dakika var mı? Sigaraya zam geldi mi?

    Sigaraya zam gelecek mi? 1 Temmuz sigara zammı var mı? 1 Temmuz sigara fiyatları nasıl? Sosyal medyada sigaraya zam iddialarının ardından gözler güncel sigara fiyatlarına çevrildi. Sigara fiyatlarının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. ÖTV asgari maktu tutarlarında değişiklik olup olmadığı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Peki; 1 Temmuz sigaraya zam var mı? Sigaraya zam iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Yeni bir karar olmadığı takdirde sigara fiyatlarında artış yaşanmayacak.

    takvim.com.tr
    Sigara zammı var mı? 1 Temmuz sigara fiyatları nasıl oldu? Sigaraya zam gelecek mi?

    1 Temmuz sigara fiyatları nasıl oldu? Sigara zammı var mı? Sigaraya zam gelecek mi? Özel tüketim vergisi (ÖTV) asgari maktu tutarlarında değişiklik olup olmayacağı merak edilirken gözler sigara fiyatlarına çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, sigara birim paketlerinin arka yüzeylerinde yer alan birleşik sağlık uyarısı alanını yüzde 85'ten yüzde 100'e yükseltti. Peki; sigara fiyatları nasıl? 1 Temmuz sigara zammı var mı?

    SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

    Sigaraya zam iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Yeni bir karar olmadığı takdirde sigara fiyatlarında artış yaşanmayacak.

    İşte Temmuz 2021 güncel sigara fiyat listesi;

    JTI

    Winston Slender: 15 TL
    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL
    Camel Rework: 15 TL
    Camel: 15 TL
    Monte Carlo Slender: 14 TL
    Monte Carlo: 14,5 TL
    LD: 14 TL

        Philip Morris

        Marlboro Edge: 16 TL
        Marlboro Touch: 17 TL
        Marlboro: 18 TL
        Parliament: 18,50 TL
        Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

        Muratti: 16 TL
        Muratti Blu: 15 TL
        Lark: 15 TL
        Chesterfield: 14,50 TL
        Chesterfield Mode: 14 TL
        L&M: 14,00 TL

        British American Tobacco

        Kent: 15 TL
        Kent D-Range: 15 TL
        Kent Swicth: 16 TL
        Kent N-Range: 18 TL
        Rothmans: 14 TL
        Viceroy: 14,50 TL
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            Haberler Ekonomi 1 Temmuz sigara fiyatları nasıl oldu? Sigara zammı son dakika var mı? Sigaraya zam geldi mi?