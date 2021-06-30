Elektrik fiyatları ne kadar oldu? Elektrik zammı var mı? Elektrik faturası hesaplama nasıl yapılır?

ELEKTRİK ZAMMI VAR MI?

Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına zam yapıldı. Açıklama Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan geldi.

EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapıldığı belirtildi.

1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.