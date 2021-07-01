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    • Ekonomi
    • 01.07.2021 12:43
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    • 01.07.2021 12:43
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    Üniversite harçları zamlandı mı 2021? Üniversite harçları ne kadar oldu? Yüksek lisans- lisansüstü katkı payı kaç para oldu?

    Üniversite harçları zamlandı mı 2021? Sorusu öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan kararla birlikte, 2021-2022 öğrenim döneminde üniversite eğitimi için ödenecek harçlıklara yüzde 10 zam yapıldı. Zam haberlerinin ardından öğrenciler kendi fakülteleri için ödeyecekleri harçları merak edip araştırmaya başladı. Peki, Üniversite harçları ne kadar oldu? Üniversite katkı payı ücretleri ve zamlı fiyatlar!

    takvim.com.tr
    Üniversite harçları zamlandı mı 2021?

    Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan kararla birlikte, 2021-2022 öğrenim döneminde üniversite eğitimi için ödenecek harçlıklara yüzde 10 zam yapıldı. Zam haberlerinin ardından öğrenciler kendi fakülteleri için ödeyecekleri harçları merak edip araştırmaya başladı. Peki, Üniversite harçları ne kadar oldu? Üniversite katkı payı ücretleri ve zamlı fiyatlar!

    ÜNİVERSİTE HARÇLARI ZAMNLANDI MI 2021?

    2021-2022 eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı, ortalama yüzde 10 zamlandı.

    Öğrencilerin 2021-2022 dönemi için ödemesi gereken yeni ücret çizelgesi açıklandı. İşte tıp, diş hekimliği, hukuk, işletme ve daha bir çok bölümde okuyan öğrencilerin ödemesi gereken harçlar...

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    ÜNİVERSİTE HARÇLARI NE KADAR OLDU?
    Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanacak.

    Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak.

    Tıp fakülteleri: 706 TL
    Diş hekimliği:590 TL
    Veterinerlik: 462 TL
    Pilotaj: 562 TL
    Bilgisayar: 463 TL
    İnşaat: 463 TL
    Mimarlık: 463 TL
    Güzel Sanatlar: 377 TL

        Fen Edebiyat: 340 TL
        Hukuk: 374 TL
        İktisat: 374 TL
        İşletme: 374 TL
        İlahiyat: 340 TL
        Eğitim: 340 TL
        Yabancı Dil: 340 TL
        İletişim: 340 TL
        Açık Öğretim: 77 TL
        Konservatuvar: 703 TL
        Turizm: 227 TL


        UZAKTAN EĞİTİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM HARÇLARI

        Veterinerlik: 2549 TL
        Pilotaj: 5098 TL
        Bilgisayar: 1825 TL
        İnşaat: 1825 TL
        Mimarlık: 1825 TL
        Fen Edebiyat: 1530 TL
        Hukuk: 1379 TL
        İktisat: 1379 TL
        İşletme: 1379 TL

        Üniversite Harcı Nedir?

        Üniversiteyi ikinci öğretim ya da açık öğretim şeklinde okuyan öğrencilerden alınan ücrettir. Öğretmenlerin ek olarak ders verdikleri düşüncesiyle uygulanan bir sistemdir.
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        Haberler Ekonomi Üniversite harçları zamlandı mı 2021? Üniversite harçları ne kadar oldu? Yüksek lisans- lisansüstü katkı payı kaç para oldu?