Üniversite harçları zamlandı mı 2021? Üniversite harçları ne kadar oldu? Yüksek lisans- lisansüstü katkı payı kaç para oldu?

ÜNİVERSİTE HARÇLARI NE KADAR OLDU?

Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanacak.

Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak.

Tıp fakülteleri: 706 TL

Diş hekimliği:590 TL

Veterinerlik: 462 TL

Pilotaj: 562 TL

Bilgisayar: 463 TL

İnşaat: 463 TL

Mimarlık: 463 TL

Güzel Sanatlar: 377 TL