Üniversite harçları zamlandı mı 2021? Üniversite harçları ne kadar oldu? Yüksek lisans- lisansüstü katkı payı kaç para oldu?

Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan kararla birlikte, 2021-2022 öğrenim döneminde üniversite eğitimi için ödenecek harçlıklara yüzde 10 zam yapıldı. Zam haberlerinin ardından öğrenciler kendi fakülteleri için ödeyecekleri harçları merak edip araştırmaya başladı. Peki, Üniversite harçları ne kadar oldu? Üniversite katkı payı ücretleri ve zamlı fiyatlar!
ÜNİVERSİTE HARÇLARI ZAMNLANDI MI 2021?
2021-2022 eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı, ortalama yüzde 10 zamlandı.
Öğrencilerin 2021-2022 dönemi için ödemesi gereken yeni ücret çizelgesi açıklandı. İşte tıp, diş hekimliği, hukuk, işletme ve daha bir çok bölümde okuyan öğrencilerin ödemesi gereken harçlar...
ÜNİVERSİTE HARÇLARI NE KADAR OLDU?
Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanacak.
Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak.
Tıp fakülteleri: 706 TL
Diş hekimliği:590 TL
Veterinerlik: 462 TL
Pilotaj: 562 TL
Bilgisayar: 463 TL
İnşaat: 463 TL
Mimarlık: 463 TL
Güzel Sanatlar: 377 TL