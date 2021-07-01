Temmuz zam beklentisiyle tamı tamına kuruşu kuruşuna yeni memur maaşları ve emekli maaşları- Emekli ve memur zam oranı son dakika

Emekli ve memur zam oranı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammı için son 4 güne girilmiş durumda. Bu anlamda 2021 yılının ikinci maaş zammı Temmuz ayında gerçekleşecek. Emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin gelirinde artış olacak. Türkiye'de memur ve emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. Emekli, memur, işçi, engelli bakım maaşından tazminata kadar tüm ödemeler Temmuz ayı ile birlikte yükselecek. 2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.
ENFLASYON RAKAMI 5 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK: YENİ MAAŞLAR BELLİ OLACAK
Bu yılın da ikinci zamlı maaşları önümüzdeki haftadan sonra hesaplanmaya başlayacak. Özellikle 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarından sonra 6 aylık değişim ortaya çıkacak ve bu oran milyonlarca vatandaşın maaşını artıracak.
Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş temmuz ayında açıklanacak oranlara kilitlenmiş durumda.
MEMURA VE EMEKLİYE FARK KESİNLEŞTİ
Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti.