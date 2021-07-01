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    • Ekonomi
    • 02.07.2021 08:13
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    • 02.07.2021 08:13
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    Temmuz zam beklentisiyle tamı tamına kuruşu kuruşuna yeni memur maaşları ve emekli maaşları- Emekli ve memur zam oranı son dakika

    Merkez Bankası beklenti anketine göre, enflasyon tahmini Mayıs'ta yıllık yüzde 16,59 olarak belirlendi. Bu anlamda milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında gerçekleşecek zam için merakla bekleyişe geçti. 2021 yılının ikinci maaş zammı Temmuz ayında gerçekleşecekken, emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin geliri artacak. Peki kim kaç lira alacak? Emekli ve memurun zam oranları yüzde kaç olacak? Hesap nasıl yapılıyor? SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde kaç zam alacak? Engellilerin maaşı değişecek mi? Kıdem tazminatı tavanı kaç lira olacak? Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu.

    FARUK ERDEM
    Temmuz zam beklentisiyle tamı tamına yeni memur ve emekli maaşları

    Emekli ve memur zam oranı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammı için son 4 güne girilmiş durumda. Bu anlamda 2021 yılının ikinci maaş zammı Temmuz ayında gerçekleşecek. Emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin gelirinde artış olacak. Türkiye'de memur ve emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. Emekli, memur, işçi, engelli bakım maaşından tazminata kadar tüm ödemeler Temmuz ayı ile birlikte yükselecek. 2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

    ENFLASYON RAKAMI 5 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK: YENİ MAAŞLAR BELLİ OLACAK

    Bu yılın da ikinci zamlı maaşları önümüzdeki haftadan sonra hesaplanmaya başlayacak. Özellikle 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarından sonra 6 aylık değişim ortaya çıkacak ve bu oran milyonlarca vatandaşın maaşını artıracak.

    Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş temmuz ayında açıklanacak oranlara kilitlenmiş durumda.

    MEMURA VE EMEKLİYE FARK KESİNLEŞTİ

    Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti.

        KİMİ NASIL ETKİLİYOR?

        2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

        6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

        MİLYONLARCA MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİSİNDE OLACAK

        Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.

        Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 7.67 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 3+4.67 şeklinde uygulanacak. Buradaki yüzde 3 toplu sözleşme zammı 4.67 ise enflasyon farkı olarak ödenecek.

        TAZMİNATLAR DEĞİŞECEK

        Temmuz ayı ile birlikte maaşların yanında kıdem tazminatı tavanı da yükseleceğinden çalışanların alacağı tazminat miktarları da artmış olacak. Böylece 13 milyon emekli, 3.5 milyon memur ve milyonlarca sosyal yardım alan vatandaşla birlikte 30 milyona yakın çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanında da artış olacak. Şu anda 7.639 lira olan tavan 8.224 liraya kadar çıkabilecek.

            HESABINI YAPTIK!

            Temmuz ayı ile birlikte ödenecek maaşların hesaplamasını da sizin için yaptık. Tablolarda emeklilerin ve memurların aldığı en düşük maaşlar ve sosyal yardım ödemeleri bulunuyor. Emekli ve sosyal yardım maaşlarını 5 aylık enflasyon olan yüzde 6.39'a göre hesapladık.

            İşte yaklaşık 18,5 milyon vatandaşın alacağı yeni maaşlar…

            TABAN AYLIKLAR

            Mevcut: % 6.39 - % 7.67

            Esnaf emeklisi : 2.167 - 2.305,47 - 2.333,21 TL

            Çiftçi emeklisi: 1.722 - 1.832,04 - 1.854,07 TL

            SSK (2000 öncesi emekli olan): 2.419,77 - 2.574,39 - 2.605,37 TL

            Memur emeklisi: 3.020,66 - 3.213,68 - 3.252,34 TL

            Memur (En düşük) 3.993 - 4.248,15 - 4.299,26 TL

            SOSYAL ÖDEMELER

            Mevcut: % 6.39 - % 7.66

            65 yaş aylığı: 763,67 - 812,47 - 822,24 TL

            Evde bakım desteği: 1.657,86 - 1.763,80 - 1.785,02 TL

            Kıdem tazminatı tavanı: 7.638,96 - 8.127,10 - 8.224,10 TL

            Engelli maaşı ( 40-69): 567,96 - 604,26 - 651,55 TL

            Engelli maaşı ( 70 üstü): 851,94 - 906,38 - 975,80 TL

            EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

            Emekli ve memur maaşlarını hesaplama da birçok etken bulunmaktadır. Özellikle memur ve memur emeklileri için ek gösterge, derece, kademe gibi değişken faktörler bulunmaktadır. Hal böyle iken maaş hesaplama işlemi de bireyler için bazı durumlarda zorlayıcı ve yanıltıcı olabiliyor. Memur maaşlarını hesaplama işlemi ise SGK'nin sitesinden rahatlıkla yapılabiliyor. Hesaplama ekranlarından doğru faydalanabilmek için yapmanız gerekenler;

            Maaş ve ikramiyenizin hesaplanabilmesi için; en az derece, kademe ve aylık tarihini alanlarını seçmek zorundasınız.

            EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI HESAPLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ!
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            Haberler Ekonomi Temmuz zam beklentisiyle tamı tamına kuruşu kuruşuna yeni memur maaşları ve emekli maaşları- Emekli ve memur zam oranı son dakika