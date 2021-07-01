Temmuz zam beklentisiyle tamı tamına kuruşu kuruşuna yeni memur maaşları ve emekli maaşları- Emekli ve memur zam oranı son dakika

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emekli ve memur maaşlarını hesaplama da birçok etken bulunmaktadır. Özellikle memur ve memur emeklileri için ek gösterge, derece, kademe gibi değişken faktörler bulunmaktadır. Hal böyle iken maaş hesaplama işlemi de bireyler için bazı durumlarda zorlayıcı ve yanıltıcı olabiliyor. Memur maaşlarını hesaplama işlemi ise SGK'nin sitesinden rahatlıkla yapılabiliyor. Hesaplama ekranlarından doğru faydalanabilmek için yapmanız gerekenler;

Maaş ve ikramiyenizin hesaplanabilmesi için; en az derece, kademe ve aylık tarihini alanlarını seçmek zorundasınız.

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