MTV'de ikinci taksit ödemeleri başladı!

Türkiye'de otomobil sahibi olan herkesin yılda iki defa ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri başladı. İlk taksiti Ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti Temmuz ayında ödenecek. 31 Temmuz 2021 tarihine kadar ödemeler internetten yapılabiliyor.
Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.
YAŞ, MOTOR HACMİ VE DEĞERE GÖRE DEĞİŞİYOR
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde bazı kıstaslar bulunuyor. Öncelikli kıstas aracın 2018 yılı öncesi veya sonrası tescilli olması. 2018 yılı sonrası tescilli olan otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi yüksek çıkıyor.