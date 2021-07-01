MTV'de ikinci taksit ödemeleri başladı!





Bir diğer şart ise motor hacmi. Motor hacmi yükseldikçe Motorlu Taşıtlar Vergisi de artıyor. Diğer bir kıstas ise otomobilin yaşıyla ilgili. Yeni otomobiller yüksek MTV öderken, yaşı yüksek otomobillerin vergileri düşük çıkıyor.