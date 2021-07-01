Otomobil almak isteyenleri üzecek haber geldi! Taşıt kredisi vadeleri... Vatandaşları can evinden vurdu!

Bankalardan kullanabileceğiniz krediler arasında bulunan taşıt kredisi; hem araba bakımından hem de müşteri bakımından çeşitli koşullar içermektedir. Bu koşullar sağlandığı sürece özellikle de kredi skorunuz iyi olduğu müddetçe, rahatlıkla kredi kullanılabilir ve araba sahibi olabilirsiniz. Fakat araç kredisi çekmek isteyenleri üzecek bir gelişme yaşandı. Son gelen bilgilere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt kredilerinde vade sayılarının indirilmesine karar verdi. Türkiye'de araba sahibi olmak isteyen bir çok vatandaş taşıt kredilerini araştırıyor. Ancak araç satışlarında vatandaşları üzecek bir gelişme yaşandı.
Kredilerde vade sayısı düşürüldü
Son gelen bilgilere göre, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı altmış aydan kırk sekiz aya indirildi.
Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı kırk sekiz aydan otuz altı aya düşürüldü.