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    • Ekonomi
    • 02.07.2021 08:13
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    • 02.07.2021 08:14
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    Otomobil almak isteyenleri üzecek haber geldi! Taşıt kredisi vadeleri... Vatandaşları can evinden vurdu!

    İnsanların son dönem olmazsa olmazlarından biri de arabadır. Hem özel ihtiyaç olarak görünen hem de ticari olarak ihtiyaç duyulan araçların yüksek fiyatları da biriktirilmesini zorlaştırmaktadır. Tabi, bu durum bir ev almak kadar zor değildir. Ev almak gibi araba almayı da kolaylaştıran bankalar, taşıt kredileri ile gündeme gelmiştir. Her türlü araç için kredi imkânı sunan bankalar, hem araba tutkunlarına hem ihtiyacı olanlara hem de ticari için araba sahiplerine bu sayede büyük kolaylıklar sağlamaktadır

    takvim.com.tr
    Vatandaşları can evinden vurdu! Otomobil almak isteyenleri üzecek haber geldi!

    Bankalardan kullanabileceğiniz krediler arasında bulunan taşıt kredisi; hem araba bakımından hem de müşteri bakımından çeşitli koşullar içermektedir. Bu koşullar sağlandığı sürece özellikle de kredi skorunuz iyi olduğu müddetçe, rahatlıkla kredi kullanılabilir ve araba sahibi olabilirsiniz. Fakat araç kredisi çekmek isteyenleri üzecek bir gelişme yaşandı. Son gelen bilgilere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt kredilerinde vade sayılarının indirilmesine karar verdi. Türkiye'de araba sahibi olmak isteyen bir çok vatandaş taşıt kredilerini araştırıyor. Ancak araç satışlarında vatandaşları üzecek bir gelişme yaşandı.

    Kredilerde vade sayısı düşürüldü

    Son gelen bilgilere göre, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı altmış aydan kırk sekiz aya indirildi.

    Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı kırk sekiz aydan otuz altı aya düşürüldü.

        Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı otuz altı aydan yirmi dört aya indirildi.

        Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı yirmi dört aydan on iki aya çekildi.


        Taşıt Kredisi Nedir?

        Otomobil, ticari araç sahibi olmak isteyen kişiler için bankaların çeşitli seçeneklerle sunduğu kredi hizmetidir. Taşıt kredileri hem sıfır hem de ikinci el araçlar için kullanılabilir. Fakat ikinci el araçlarda bazı değerlendirmelere dikkat ediliyor. Bunların en başında da aracın yaşı gelir. Eğer taşıt kredisi kullanacaksanız ve bunu ikinci el araç için çekecekseniz; alacağınız arabanın yaşının maksimum 5 olması gereklidir.

        Bir de kredi kullanırken gerekli koşullar vardır. Kredi çekerken nelere dikkat etmelidir öğrenmek için tıklayın. Alınacak araç için ve kullanılacak kredi için koşullar sağlandığı sürece, herkes taşıt kredisini kullanabilir.

            Taşıt Kredisi Nasıl Kullanılır?

            Bankalardan kullanabileceğiniz krediler arasında bulunan taşıt kredisi; hem araba bakımından hem de müşteri bakımından çeşitli koşullar içermektedir. Bu koşullar sağlandığı sürece özellikle de kredi skorunuz iyi olduğu müddetçe, rahatlıkla kredi kullanılabilir ve araba sahibi olabilirsiniz. Şöyle ki; önce kredi kullanacağınız bankanın araç kredisi konusundaki seçeneklerini değerlendirmelisiniz. Yani birkaç banka arasında değerlendirme ve karşılaştırma yaparak en taşıt kredisi için en uygun seçenekleri hangi banka veriyorsa onu seçmelisiniz.

            Daha sonra alacağınız araç kararını vermeli ve bankaya bununla birlikte başvuru yapmalısınız. Burada dikkat etmeniz gereken nokta arabanız sıfır ise eğer araç satış bedeli dikkate alınarak, kredi tutarı genel anlamda %70 ile %90 oranında çıkmaktadır. Yani arabaya ödemeniz gereken tutardan %10 ile %30'luk bir kısmı peşin ödemelisiniz. Eğer araç ikinci el ise aynı uygulama bu sefer aracın yaşına göre değişiklik gösterir ve kasko bedelinin %60 ile %80 arasında kredi tutarı verilir. Geri kalan tutarı siz kendiniz peşin vermek durumundasınızdır.
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